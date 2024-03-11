Песни о матери Статьи 11 марта 2024 г. 6:00 2 Михаил Тё, Жамбылская область Представительницы разных этносов региона состязались в вокальном мастерстве. фото автора В таразском Доме дружбы в рамках республиканского проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» состоялся песенный конкурс «Ананың әні». В творческом состязании попробовали свои силы члены Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана области, этнокультурных объединений, работницы различных учреждений, общественные деятели и студентки вузов. Мероприятие организовано с целью пропаганды изучения государственного языка среди людей разных национальностей, сохранения единства народа Казахстана, развития многообразных культурных особенностей страны, а также повышения профессионального мастерства исполнителей. Своими талантами на сцене блистали участницы из Мойынкумского, Жуалынского, Шуского, Таласского, Сарысуского, Байзакского и Жамбылского районов. Участницы конкурса исполнили песни известных поэтов и композиторов о матери. Главное условие – все они должны быть на государственном языке. По мнению судейской комиссии, все конкурсантки справились с поставленной задачей. Но конкурс есть конкурс, и, хотя все выступили хорошо, были определены лучшие. Члены жюри обращали внимание на такие критерии, как сценическая культура, исполнительское мастерство, соответствие репертуара правилам конкурса, а также артистизм участниц и выбранный ими сценический образ. Победителем конкурса признана учитель начальных классов из Мойынкумского района Ирина Хасанова. Диплом второй степени завоевала представительница областного узбекского центра, мобилограф Сабира Ирназарова. На третьем месте – студентка Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Фаргия Багизова, представлявшая Ассоциацию дунганских культурных центров Жамбылской области «Вынхуа». В отдельной конкурсной номинации за лучший видеоматериал были отмечены домохозяйка Жуалынского района Мухаррам Искандирова, учитель начальных классов Жамбылского района Жамала Кучалиева и учитель английского языка Байзакского района Белгиза Ахметова. Все победители получили заслуженные награды, а ряду участниц вручены поощрительные призы. #Тараз #Дом дружбы #песенный конкурс #Ананың әні