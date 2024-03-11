Песни о матери

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Михаил Тё, Жамбылская область

Представительницы разных этносов региона состязались в вокальном мастерстве.

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В таразском Доме дружбы в рамках республиканского проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» состоялся песенный конкурс «Ананың әні». В твор­ческом состязании попробовали свои силы члены Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана области, этнокультурных объе­динений, работницы различных учреждений, общественные дея­тели и студентки вузов. Мероприятие организовано с целью пропаганды изучения государственного языка среди людей разных национальностей, сохранения единства народа Казахстана, развития многооб­разных культурных особеннос­тей страны, а также повышения профессионального мастерства исполнителей.

Своими талантами на сцене блистали участницы из Мойынкумского, Жуалынского, Шуского, Таласского, Сарысуского, Байзакского и Жамбылского районов. Участницы конкурса исполнили песни известных поэтов и композиторов о матери. Главное условие – все они должны быть на государственном языке.

По мнению судейской комиссии, все конкурсантки справились с поставленной задачей. Но конкурс есть конкурс, и, хотя все выступили хорошо, были определены лучшие. Члены жюри обращали внимание на такие критерии, как сценическая культура, исполнительское мастерство, соответствие репертуара правилам конкурса, а также артистизм участниц и выбранный ими сценический образ.

Победителем конкурса признана учитель начальных классов из Мойынкумского района Ирина Хасанова. Диплом второй степени завоевала представительница областного узбекского центра, мобилограф Сабира Ирназарова. На третьем месте – студентка Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Фаргия Багизова, представлявшая Ассоциацию дунганских культурных центров Жамбылской области «Вынхуа».

В отдельной конкурсной номинации за лучший видеоматериал были отмечены домохозяйка Жуалынского района Мухаррам Искандирова, учитель начальных классов Жамбылского района Жамала Кучалиева и учитель английского языка Байзакского района Белгиза Ахметова. Все победители получили заслуженные награды, а ряду участниц вручены поощрительные призы.

#Тараз #Дом дружбы #песенный конкурс #Ананың әні

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