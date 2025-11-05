Петропавловские школьники «зажгли» город фликерами

Дети областного центра стали заметнее на дорогах

Фото: ДП СКО

На улицах Петропавловска стало заметно светлее — и дело не в фонарях. Ученики школы № 2 имени С. Садуакас-улы первыми в городе начали носить фликеры — светоотражающие элементы, которые помогают водителям лучше видеть детей в темное время суток, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Проект под символичным названием «Яркий шаг к безопасности» запущен по инициативе управления административной полиции ДП СКО и уже получил широкий отклик среди родителей. Инициатива оказалась простой, но действенной: после осенних каникул почти все учащиеся с 1 по 8 класс приклеили к курткам специальные светоотражающие ленты.

Перед этим актив школы провел разъяснительную работу с родителями, объяснив, что фликеры — это не украшение, а реальный способ защитить ребёнка на дороге. Показательное дефиле во дворе школы стало наглядным доказательством: под лучами фонариков ученики сияли, словно маленькие маячки. Теперь их видно водителям и ранним утром, и поздним вечером, когда дети возвращаются после второй смены.

«Мы поддержали инициативу полиции сразу. Это действительно важно — безопасность наших детей прежде всего», — говорят родители.

По данным полиции, с начала года на дорогах СКО пострадало более 100 детей, и примерно каждый четвёртый из них — пешеход. Фликеры помогают сделать детей заметнее, а значит, снизить риск трагедий.

В департаменте полиции подчёркивают, что проект носит пилотный характер. Опыт школы № 2 планируется распространить на все учебные заведения Петропавловска и области.

«Наша цель — сформировать у школьников и родителей культуру безопасности на дороге. Светоотражающие элементы — это простое, доступное и эффективное средство защиты», — отметили в управлении административной полиции.

