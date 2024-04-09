Пик притока воды в водохранилище Актюбинской области пройден - аким

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в ходе рабочей поездки в Каргалинский район посетил село Кос-Истек и осмотрел Каргалинское водохранилище, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Актюбинской области

В Кос-Истеке вода до жилых домов не дошла, лишь подтопила местный парк отдыха. Всего в селе проживают 1 615 человек. После встречи с местными жителями глава региона осмотрел Каргалинское водохранилище.

При проектной мощности в 280 млн кубометров гидроузел заполнен на 98%. При притоке 200 кубометров в секунду сброс воды составляет 200 кубометров/сек. Днем ранее сброс воды осуществлялся в пределах 350 кубометров в секунду. В течение одного-двух дней ожидается полный спад притока воды.

«Мы осмотрели местность вокруг водоема. В реках, которые впадают в Каргалинское водохранилище, наблюдается спад уровня воды. Это значит, что с каждым днем приток воды в само водохранилище будет уменьшаться. Ситуацию мониторим каждые два часа», - отметил аким области.

По данным актюбинского филиала РГП «Казводхоз», на всех трех крупнейших водохранилищах области ситуация стабильная, в них поступает все меньше воды. В настоящее время в Актюбинское водохранилище поступает 50 кубометров в секунду, в Саздинское – всего 4 кубометра в секунду, в Каргалинское - 200 м3/с.