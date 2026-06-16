«Пищевой мак» оказался наркотиком: суд вынес приговор

Закон и Порядок

В Павлодаре состоялся приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

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Мужчина организовал незаконный сбыт семян мака с примесью наркотических средств под видом пищевой продукции. В схеме участвовали также близкие родственники подозреваемого, между которыми были распределены роли по поставке, хранению, фасовке и сбыту.

Поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. Реализация велась под видом пищевого мака и специй.

В ходе обыска изъяты расфасованные партии примеси наркотических средств. На полученные наркодоходы организатором приобретены две автомашины, которые с целью сокрытия оформлены на третьих лиц.

Приговором суда Алекперову и двоим его соучастникам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому. Автомашины конфискованы в доход государства. Также уничтожено 321 кг семян мака с примесью наркотических веществ.Приговор вступил в законную силу.

 

#суд #наркотик #мак

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