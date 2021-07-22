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План на юбилейный год
Адина Нурберген

Промежуточные итоги реализации плана мероприятий по празднованию 30-летия Независимости и проекта «Марафон доб­рых дел» подвели на брифинге в акимате Нур-Султана.

Как отметил руководитель столичного Управления внутренней политики Даурен Бабамуратов, единый городской план был разработан для качественной подготовки и празднования юбилея независимости.

– Запланировано более 800 мероприятий, из них на международном уровне – 30, на республиканском – 50. Также 470 мероприятий пройдут на городском уровне и 250 – на районном. При этом учтена необходимость соблюдения санитарных требований, – сообщил Даурен Бабамуратов.

Он также отметил, что с начала года уже проведено более 300 мероприятий. Из них на международном уровне – 11, на респуб­ликанском – 15, на городском – 218, на районном – 56.

По словам Даурена Бабамуратова, большой блок плана мероприятий посвящен популяризации спорта среди молодежи и воспитанию подрастающего поколения, пропаганде здорового образа жизни.

– Акиматом города в рамках празднования 30-летия Независимости проведен ряд значимых республиканских и городских спортивных мероприятий, – отметил спикер. – В их числе – лыжный фестиваль Esil Winter, в котором участвовало около 300 человек из четырех регио­нов страны. Уже состоялись открытый чемпионат столицы Nur-Sultan Open по легкой атлетике среди юношей старшей и младшей групп, зимний триатлон, чемпионат РК по қазақ күресі среди юношей 2006–2007 годов рождения, зимний фестиваль «Бұрқасын-2021».

При этом в городе появились новые спортивные объекты для развития массового спорта: центр бокса, центр художественной гимнастики, зал единоборств, физкультурно-оздоровительные комплексы в жилых массивах Нур-Султана «Ондирис» и «Коктал» и два центра боевых искусств.

Помимо спортивного блока, в городском плане значимое место занимают мероприятия, посвященные историко-культурной тематике. В частности, Даурен Бабамуратов рассказал об открытии в столице ряда памятников.

– В преддверии Дня столицы открыт памятник народному композитору, кюйши Дине Нурпеисовой и известному казахскому ученому Канышу Сатпаеву, – отметил спикер. – Также состоялась церемония открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Мыржакыпу Дулатулы.

Кроме того, в столице открыт мемориал «Алтын жүрек» в знак признательности медицинским работникам, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Также в преддверии Дня столицы в Нур-Султане открыли сквер, посвященный сотрудникам служб спасения, – «Құтқарушылар саябағы».

Также на брифинге было отмечено участие столичных жителей в республиканском «Марафоне добрых дел». О своем вкладе в общее дело рассказала архитектурный дизайнер и меценат Мансура Жакен.

По данным акимата, в рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел» в Нур-Султане с начала года реализовано свыше 300 мероприятий с общим охватом более 66 тыс. человек. Им были оказаны поддержка и адресная помощь.

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