Плохих народов не бывает, бывают плохие люди – об этом напоминает новая постановка Карагандинского драмтеатра им. К. С. Станиславского

Близнецам на Кавказе живется холодно и голодно. Они, как и остальные чужаки, постоянно подвергаются нападениям всадников-чеченцев. В одном из таких набегов погибает Сашка. Брат находит его повешенным и впадает в отчаянье. Но тут происходит встреча с чеченским мальчиком по имени Алхазур, который дает детдомовцу еду и рассказывает о высылке своих родных. Мальчики, сделав надрезы на руках, проводят обряд «смешения крови» и становятся названными братьями.

– Это произведение Анатолия Приставкина запало мне в душу. Оно будоражит меня, заставляет плакать и смеяться, – говорит режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Анна Троянова. – В нем много важных фраз. Одна из них звучит так: «Плохих народов не бывает, бывают плохие люди». Я считаю, что эта мысль остается актуальной до сих пор.

Повесть «Ночевала тучка золотая» насыщена событиями, многие из них Анна Троянова перенесла в свою постановку. В спектакле то и дело меняется место действия. Смена локаций происходит благодаря декорациям-трансформерам. Они служат героям и футбольными воротами, и столом, и кроватями, и даже вагонами поезда.

Связующим звеном служит автор. Его слова звучат из уст директора детского дома Петра Анисимовича Мешкова. Судьба этого героя трагична. Он погибает во время одного из погромов.

– Повесть «Ночевала тучка золотая» основана на реальных событиях, – отмечает режиссер-постановщик. – Зритель должен пропустить все увиденное на сцене через свое сердце и подумать: а что могу сделать я, чтобы такой трагедии не повторилось? Мы не должны забывать, что мы – люди. Человеческое в нас должно побеждать даже в самых тяжелых обстоятельствах.