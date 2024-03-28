Плохих народов не бывает, бывают плохие люди – об этом напоминает новая постановка Карагандинского драмтеатра им. К. С. Станиславского
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Елена Ульянкина
Спектакль «Ночевала тучка золотая» поставлен по одноименной повести Анатолия Приставкина. В основе сюжета – история братьев-близнецов Сашки и Кольки Кузьминых, которые во время Великой Отечественной войны жили в подмосковном детдоме. Их эвакуируют на Кавказ, где только что прошла депортация чеченцев и ингушей. Детдомовцев и прочих переселенцев привозят сюда, чтобы заселить освободившиеся территории.