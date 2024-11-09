Плюсы и минусы ОСМС

Неприемлемая практика

Система обязательного социального медицинского страхования действует с 1 января 2020 года. Благодаря ее внедрению финансирование сферы здравоохранения выросло более чем в 2,5 раза. В 2019 году, до запуска ОСМС, было выделено порядка 1 трлн тенге на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В 2024-м на эти цели направлено более 2,8 трлн тенге. Столь существенный рост, с одной стороны, позволяет смотреть в будущее отечественного здравоохранения с оптимизмом. Но, с другой стороны, проблем в этой сфере еще огромное множество, и часто виной тому человеческий фактор.

В своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил особенно уязвимые точки ОСМС. В частности, он сказал: «Внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине. В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема».

По результатам госаудита у казахстанского Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов за 2022–2023 годы выявлено нарушений на 32 млрд тенге. В июле текущего года Высшая аудиторская палата проверяла деятельность фонда. Было выявлено неосвоение 13,2 млрд тенге, отсутствие лицензий у некоторых поставщиков услуг, двойная оплата соисполнителям и сбои в информационных системах. Также обнаружены проблемы с амбулаторным обеспечением­ лиц, выехавших за рубеж, и недостаточная цифровизация.

Много нареканий вызывает система медстрахования и у пациентов.

– Я индивидуальный предприниматель, плачу медстраховку день в день. У меня проблемы с щитовидной железой и проб­лемы со здоровьем постоянно, – рассказывает алматинка Елена Черкасова. – Но часто, чтобы сдать анализы или просто попасть к узкому специалисту, приходится ждать по две-три недели. А как ждать, если плохо здесь и сейчас? У меня перио­дически то повышаются, то понижаются гормоны. И в том, и другом случае нужны разные лекарства. Бывает состояние настолько плохое, что падаю в обмороки. Анализ нужно сдавать на три вида показателей – ТТГ, Т4, Т3. И еще ни разу мне не удавалось сдать их все сразу бесплатно. Говорят, что нет реактивов. В платном секторе такой анализ стоит 8 000 тенге. Попасть к эндокринологу в поликлинике вообще невозможно. Очередь на два месяца. В платной клинике за 6 000 тенге – без проблем.

Кстати, в платных клиниках также можно получить бесплатную помощь в рамках гарантированного объема. Об этом большинство казахстанцев даже не подозревают. Это-то и становится причиной тех злоупотреб­лений, которые по итогам аудита были выявлены в прошлом году. Например, вы обращаетесь к платному специалис­ту, оплачиваете некую сумму за прием, как правило, от 4 тыс. до 20 тыс. тенге. А потом эта клиника подает заявку от вашего имени в Фонд медстрахования, который этот прием оплачивает повторно.

В самих клиниках, конечно же, оправдываются: мол, мы берем заниженную сумму, поскольку часть из нее компенсирует государство. Но если копнуть глубже, то выясняется несостоя­тельность таких утверждений. Ведь и те, кто платит в фонд, и те, кто не платит, за прием частному врачу вносят одинаковую сумму. Значит, о компенсациях речь не идет. В государственных же поликлиниках без действую­щей страховки, пусть даже с просрочкой в один месяц, вас и на порог не пустят.

В самом фонде также обеспокоены положением дел. Не так давно их пресс-служба сообщила, что не сможет исполнить обязательства перед медорганизациями из-за дефицита ликвидности и финансирования на сумму 571 млрд тенге. Из них 200 млрд задолженности перед медицинскими организациями в первом полугодии текущего года с трудом удалось погасить. Если и во втором полугодии все сложится также хорошо, то, хоть и не полностью, долг удастся закрыть. Кстати, в новом бюджете на 2025–2027 годы фонду, наверное, будет работать проще. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила об исключении почти половины болезней из Гарантированного объема бесплатной медпомощи в рамках реформы медстрахования и увеличения его привлекательности.

Все познается в сравнении

Как вообще работает фонд и на что тратится ежегодно до 90 млрд тенге? Как известно, все взносы и отчисления поступают на специальный счет в Национальный банк, а оттуда направляются медорганизациям за оплату оказанных населению медуслуг. То, что останется, так называемые временно свободные денежные средства, Нацбанк размещает в ценные бумаги и депозиты строго в соответствии с утвержденным перечнем финансовых инструментов. Это позволяет получать инвестиционный доход, то есть увеличить сумму накопленных активов фонда, которые, в свою очередь, направляются исключительно на оплату медуслуг. При этом фонд самостоятельно не размещает средства, а лишь следит за рациональностью их расходования со стороны медицинских учреждений.

По состоянию на 1 января 2024 года остаток чистых активов фонда составлял 933 млрд тенге, которые были накоплены с 2017 года. За четыре месяца 2024-го поступило взносов и отчислений еще на 441 млрд тенге, в том числе получен инвестицион­ный доход на сумму 42 млрд тенге. При этом расходы на оплату медицинской помощи составили 354 млрд тенге. Таким образом, остаток активов фонда на 1 мая 2024 года – 1 020 млрд тенге. Эти деньги были вложены в краткосрочные депозиты Нацбанка (171 млрд), в средне- и долгосрочные облигации (108 млрд) и в государственные ценные бумаги – в сумме 741 млрд тенге.

Благодаря такому инвестированию за 2023 год полученный инвестиционный доход фонда составил 113 млрд тенге, то есть дополнительные 113 млрд тенге пойдут на оказание услуг населению. Данный механизм эффективного хранения средств ОСМС был заложен при утверждении законодательства об обязательном социальном медицинском страховании и позволяет приумножать активы системы, что в том числе дает возможность ежегодно увеличивать количество оказываемых медуслуг и обеспечить доступность медицинской помощи для казахстанцев.

Что же касается эффективности обязательного медстрахования в целом, то текущие результаты для Казахстана вовсе не плохи. Перво-наперво, каждый, кто обращался в лечебные учреждения в последние годы, сравнил положение дел с тем, что было лет десять назад. Везде чисто, свежий ремонт, хорошая мебель. Никаких обшарпанных стен и полуразбитой сантехники. В стационаре – чистое белье, а не перестиранное по пятьдесят раз, как было раньше. Помнят многие, что в больницу нужно было приходить не только со своей подушкой, матрацем и пос­тельным бель­ем, но даже со своими бинтами, шприцами и перчатками. Не хватало порой элементарного. Сейчас такого нет. Да и обращение врачей с па­циентами стало лояльнее. Уже нет той горькой обиды эскулапов за свою бедность, когда они буквально вынуждали «отблагодарить» за труды, которые плохо оплачивались государством.

Ну и давайте сравним нашу медицину с лучшими аналогами в мире. Это, например, США, Швейцария, Германия, Южная Корея. В США страховка в месяц на одного члена семьи 250 долларов – это 12% от минимальной зарплаты, в Германии – 17%, в Швейцарии и Южной Корее – по 20%. Мы пока платим всего 5%. Согласитесь, скромный показатель.

Зато вспомните, как часто мы вызываем скорую помощь. Даже если можем самостоятельно добраться с кашлем или температурой в ближайшую поликлинику – звоним 103 без зазрения совести. Скорая превратилась в какое-то «больное такси», хотя задачи у этой службы все же иные. А попробуйте-ка вызвать скорую в США или Европе без действую­щей страховки (у нас, кстати, можно без нее). Вам выпишут счет минимум на 2 000 долларов, плюс втройне заплатите за все медпрепараты и проведенные обследования. Такая вот нехитрая математика.

Кстати, ожидание узких медицинских специалистов по страховке и в США, и в Европе тоже явление не уникальное. Как и у нас, там тоже ждут прием гинеколога или эндокринолога по месяцу и по два. Просто люди на Западе более ответственно относятся к своему здоровью и периодичес­ки проходят обследования, за которые они платят немалыми страховыми взносами. Не ждут, когда жареный петух клюнет, как поступаем часто мы.

В этой связи Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что необходимо сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все, что сверх него, должно оплачиваться­ через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации. Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности.