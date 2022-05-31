По 3 кг в одни руки: 18 раз подряд купил сахар житель Атырау

В Атырау областным управлением совместно с акиматом города проводятся рейдовые проверки с целью мониторинга необоснованного роста цен на продукты питания, а также их доступности для населения. В ходе проверки было выявлено, что мужчина 18 раз подряд заходил в супермаркет и покупал только сахар. Предприимчивого покупателя заметили с помощью камеры видеонаблюдения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Atpress.kz.

По словам руководителя управления предпринимательства и туризма Нурбола Жанабекова, сахар на сегодня реализуется по 3 килограмма в одни руки.

"Это сделано в целях предотвращения сахарной спекуляции", - пояснил он.

Также было отмечено, что сахар будет поступать на полки супермаркетов в определенные сроки, а подобные рейдовые мероприятия будут проводиться несколько раз в неделю.