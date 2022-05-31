Общество
По 3 кг в одни руки: 18 раз подряд купил сахар житель Атырау

В Атырау областным управлением совместно с акиматом города проводятся рейдовые проверки с целью мониторинга необоснованного роста цен на продукты питания, а также их доступности для населения. В ходе проверки было выявлено, что мужчина 18 раз подряд заходил в супермаркет и покупал только сахар. Предприимчивого покупателя заметили с помощью камеры видеонаблюдения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Atpress.kz.

По словам руководителя управления предпринимательства и туризма Нурбола Жанабекова, сахар на сегодня реализуется по 3 килограмма в одни руки.

"Это сделано в целях предотвращения сахарной спекуляции", - пояснил он.

Также было отмечено, что сахар будет поступать на полки супермаркетов в определенные сроки, а подобные рейдовые мероприятия будут проводиться несколько раз в неделю.

 

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Прерванный полет
Завершена аккредитация наблюдателей
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
За взятку – под стражу
Право было одно – работать до изнеможения
Ливень, авария и протесты
Сквозь струны столетий
По заслугам – награды
Тот день, что год кормит…
В начале всего – слово
Звуки марша раздаются
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Общество
Казахстанцы снова создают ажиотаж вокруг сахара – комментар…
Общество
"Кирпичи сложили без цемента": строительство дома по програ…
Общество
Дело Бакытгуль Хаменовой поступило в суд
Общество
Замаскированную под маркетинговую компанию финпирамиду разо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]