По активности на референдуме лидирует Шымкент

Общая явка на 10 утра на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 28,59%, лидирует по активности город Шымкент, об этом сообщила член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Сабила Мустафина на брифинге ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.
“По данным, предоставленным комиссиями референдума областей, городов Алматы, Шымкент и Нур-Султан, по состоянию на 10 часов утра по времени столицы бюллетени для голосования получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается на текущее время в Шымкенте – 34,19%”, – сказала Сабила Мустафина.
Также она отметила, что по состоянию на 10.00 часов утра по времени Нур-Султана голосование идет на 9992 участках референдума.
По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:
Акмолинская область – бюллетени получили 26,62% граждан, включенных в списки,
Актюбинская – 25,62%,
Алматинская – 28,53%,
Атырауская – 29,87%,
Западно-Казахстанская – 32,20%,
Жамбылская – 32,16%,
Карагандинская 33,56%,
Костанайская – 30,14%,
Кызылординская – 28,87%,
Мангыстауская – 23,67%,
Павлодарская – 33,14%,
Северо-Казахстанская – 34,17%,
Туркестанская – 33,15%,
Восточно-Казахстанская – 29,88%,
Нур-Султан – 24,18%,
Алматы – 13,91%,
Шымкент – 34,19%.