По активности на референдуме лидирует Шымкент

Общая явка на 10 утра на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 28,59%, лидирует по активности город Шымкент, об этом сообщила член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Сабила Мустафина на брифинге ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

“По данным, предоставленным комиссиями референдума областей, городов Алматы, Шымкент и Нур-Султан, по состоянию на 10 часов утра по времени столицы бюллетени для голосования получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается на текущее время в Шымкенте – 34,19%”, – сказала Сабила Мустафина.

Также она отметила, что по состоянию на 10.00 часов утра по времени Нур-Султана голосование идет на 9992 участках референдума.

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

Акмолинская область – бюллетени получили 26,62% граждан, включенных в списки,

Актюбинская – 25,62%,

Алматинская – 28,53%,

Атырауская – 29,87%,

Западно-Казахстанская – 32,20%,

Жамбылская – 32,16%,

Карагандинская 33,56%,

Костанайская – 30,14%,

Кызылординская – 28,87%,

Мангыстауская – 23,67%,

Павлодарская – 33,14%,

Северо-Казахстанская – 34,17%,

Туркестанская – 33,15%,

Восточно-Казахстанская – 29,88%,

Нур-Султан – 24,18%,

Алматы – 13,91%,

Шымкент – 34,19%.