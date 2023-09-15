По делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него 6 лет лишения свободы

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Прокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных органах, местном самоуправлении и в квазигосударственном секторе.

Вчера АФМ информировало о том, что Боранбаев добровольно сдаст в собственность государства активы стоимостью свыше 90 млрд тенге.

Ранее Боранбаев возместил материальный ущерб в 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа.

Напомним, в июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Отмена приговора связана с отсутствием исходных данных о цене газа, предложенного АО «Казтрансгаз» со стороны России.

Кайрат Боранбаев остается под стражей.