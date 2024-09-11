По мишеням: битва лучников развернулась на ВИК в Астане

ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

Между стрелками развернулась упорная борьба за медали в разных направлениях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном конно-спортивном оздоровительном комплексе «Арғымақ» проводится турнир по традиционной стрельбе из лука. 180 сильнейших спортсменов из 35 стран мира принимают участие в турнире по садак ату, сообщает Kazpravda.kz

Согласно правилам, стрелки должны проявить ловкость и меткость на разных дистанциях для мужчин и женщин в турецкой мишени «пута, қалқан» и казахской мишени «жамбы».

По словам судьи соревнований Махамбета Сатбаева, в сборной Казахстана честь страны защищают 10 атлетов: 6 мужчин и 4 женщины. Большинство участников много лет занимаются традиционными видами спорта. Айкоркем Батихан завоевала бронзовую медаль среди женщин в дисциплине «пута», а Касымхан Канат и Жанибек Кулмырзаев - бронзу и золото. Финалистами стали Ербол Тапенов и Канат Касымхан.

В Турции Канат завоевал серебро на прошедших Всемирных играх кочевников. Битва за медали продолжается, поэтому есть все шансы улучшить результаты.

«В нашей стране в последние годы стрельба из лука динамично развивается и приобретает все больше болельщиков. Открываются секции и кружки в самых отдаленных аулах, повышается интерес молодежи, туда приходят люди разных возрастов и профессий и пенсионеры», – рассказал Махамбет Сатбаев.

Многие лучники в индивидуальных и командных первенствах выступали в национальных спортивных формах, что придавало соревнованиям особую атмосферу. Самой сложной они называли мишень «жамбы», так как она не статичная, а подвижная. Также, по их словам, секрет успешных выступлений кроется в собранности, спокойствии и непоколебимой силе духа.

Команда из Узбекистана надеется повторить успех своих олимпийских коллег. 

«Занимаюсь традиционной стрельбой относительно недолго, пришел в этот вид спорта из олимпийской стрельбы из лука. Здесь совершенно непередаваемые ощущения от зрелищности. Такая меткость достигается путем  долгих тренировок. Номады - отличные охотники, ведь у них в крови заложено стрелять из лука и ездить на конях. Наша команда видит большую конкуренцию от участников из Казахстана, Кыргызстана и Турции, которые часто занимают лидирующие позиции. На тренировках можно стрелять хорошо, но на выступления, как обычно, влияют много факторов, в том числе психологические моменты. Тем не менее, нам нужно постараться и занять призовые места, чтобы никого не подвести и поднять флаг нашей страны», – говорит  лучник Юнус Сармамбетов. 

По результатам нескольких соревновательных дней заметно, что сборная Кыргызстана не собирается уступать лидирующие позиции.  

Студентка Кыргызско-турецкого университета «Манас» Татына Алакунова впервые принимает участие во Всемирных играх кочевников. В прошлом году она заняла первое место на турнире, проходящем в рамках международного этнофестиваля в Алматы.

«В составе сборной Кыргызстана прилетело 9 лучников. Из них 4 девушки, 5 мужчин, тренер, судья. Это мои первые игры кочевников, они оставляют отличное впечатление. У нас в университете открыли спортивную секцию, куда меня привел интерес. Стрельбой начала заниматься относительно недавно, примерно два года назад. Первые победы случились в прошлом году. Этот вид спорта мне нравится тем, что он хорошо влияет на ментальное состояние. Благодаря этому стала более стрессоустойчивой и лучше переношу ситуации, которые пошатывают нервную систему. Вижу, что Астана - невероятно современный город с красивой архитектурой. Мы с сокомандницей выступили с практически равным счетом, а в третьей перестрелке я вылетела. Однако такие события оставляют позитивные яркие эмоции, даже несмотря на проигрыш», – поделилась девушка.

Всемирные игры кочевников в Астане завершатся 13 сентября. Полное расписание соревнований можно посмотреть здесь.   

#ВИК #битва #лучники #садак ату

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