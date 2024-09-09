Опубликовано полное расписание ВИК в Астане

V Всемирные игры кочевников продлятся до 13 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов
10 сентября
Көкпар (ипподром «Казанат»):
10:00 - 11:00 - четвертьфинал
11:00 - 12:00 - четвертьфинал
12:00 - 13:00 - четвертьфинал
Көк бөру (ипподром «Казанат»):
15:00 - 16:00 - игра команд 1-3 (группа А);
16:00 - 17:00 - игра команд 4-6 (группа В).
Аударыспақ (Этноаул):
10:00 - 13:00 - предварительные раунды (мужчины) -90 кг, -100 кг, +100 кг;
16:00 - 18:00 - финальный блок;
18:00 - 19:00 - церемония награждения.
Жамбы ату (Этноаул):
09:00 - 09:40 - тюркский стиль 1 группа;
09:50 - 10:30 - тюркский стиль 2 группа;
10:40 - 11:20 - тюркский стиль 3 группа;
11:30 - 12:10 - тюркский стиль 4 группа;
12:20 - 13:00 - тюркский стиль 5 группа;
13:10 - 13:50 - тюркский стиль 6 группа;
14:00 - 14:40 - тюркский стиль 7 группа;
14:50 - 15:30 - тюркский стиль 8 группа;
15:40 - 16:20 - тюркский стиль 9 группа;
16:30 - 17:10 - тюркский стиль 10 группа;
17:20 - 18:00 - тюркский стиль 11 группа;
19:00 - 20:00 - церемония награждения.
Қазақ күресі (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
10:00 - 13:00 - отборочные схватки (мужчины) -82 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг; (женщины) -65 кг, -70 кг, -77 кг, +77 кг;
16:00 - 18:00 - финал
18:00 - 19:00 - церемония награждения.
Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
10:00 - 13:00 - отборочные схватки (мужчины) -82 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг; (женщины) -65 кг, -70 кг, -77 кг, +77 кг;
16:00 - 18:00 - финал
18:00 - 19:00 - церемония награждения.
Кураш (ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - предварительные схватки (мужчины) -60 кг, -66 кг, -73 кг; (женщины) -57 кг;
16:00 - 18:00 - финальный блок;
18:00 - 19:00 - церемония награждения.
Мас-рестлинг (ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - предварительные раунды (мужчины) -90 кг, -105 кг; (женщины) -75 кг;
16:00 - 18:00 - финальный блок;
18:00 - 19:00 - церемония награждения.
Асық ату (ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - полуфинал
16:00 - 18:00 - полуфинал
Тоғызқұмалақ (конференц-зал «Парламент», «Думан»):
10:00 - 13:00 - полуфинал
16:00 - 18:00 - полуфинал
11 сентября
Көкпар (ипподром «Казанат»):
10:00 - 11:00 - полуфинал
11:00 - 12:00 - полуфинал.
Көк бөру (ипподром «Казанат»):
15:00 - 16:00 - игра команд 2-3 (группа А);
16:00 - 17:00 - игра команд 5-6 (группа В).
Powerful Nomad (Этноаул):
10:00 - 13:00 - начало соревнований (мужчины)
16:00 - 18:00 - финальный блок (мужчины)
18:00 - 19:00 - церемония награждения.
Жамбы ату (Этноаул):
09:00 - 09:40 - стиль жамбы 1 группа;
09:50 - 10:30 - стиль жамбы 2 группа;
10:40 - 11:20 - стиль жамбы 3 группа;
11:30 - 12:10 - стиль жамбы 4 группа;
12:20 - 13:00 - стиль жамбы 5 группа;
13:10 - 13:50 - стиль жамбы 6 группа;
14:00 - 14:40 - стиль жамбы 7 группа;
14:50 - 15:30 - стиль жамбы 8 группа;
15:40 - 16:20 - стиль жамбы 9 группа;
16:30 - 17:10 - стиль жамбы 10 группа;
17:20 - 18:00 - стиль жамбы 11 группа;
19:00 - 20:00 - церемония награждения.
Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
10:00 - 13:30 - отборочный тур
16:30 - 19:00 - финал
19:00 - 20:00 - церемония награждения.
Арқан тартыс (ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:30 - начало соревнований (мужчины -720 кг; женщины -560 кг);
16:30 - 19:00 - финал
19:00 - 19:30 - церемония награждения.
Асық ату (ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - финал
16:00 - 18:00 - финал
18:00 - 18:30 - церемония награждения.
Тоғызқұмалақ (конференц-зал «Парламент», «Думан»):
10:00 - 13:00 - финал
16:00 - 18:00 - финал
12 сентября
Көкпар (ипподром «Казанат»):
10:00 - 11:00 - игра за третье место;
11:30 - 12:30 - финал;
13:00 - 14:00 - церемония награждения.
Көк бөру (ипподром «Казанат»):
15:00 - 16:00 - игра за третье место;
16:30 - 17:30 - финал;
18:00 - 19:00 - церемония награждения
Теңге ілу (Этноаул):
10:00 - 13:00 - «Бес белес»;
15:00 - 17:00 - «Қос құлаш»;
17:00 - 18:00 - Церемония награждения.
Құсбегілік (Этноаул):
10:00 - 11:00 - проверка участников соревнований (национальные костюмы, подготовка птиц);
11:00 - 13:00 - отборочный этап, полуфинал
16:00 - 18:00 - отборочный этап, полуфинал
Дəстүрлі садақ ату (конноспортивный оздоровительный комплекс «Аргымак»):
10:00 - 13:00 - командное состязание;
16:00 - 18:00 - командное состязание финал
18:00 - 19:00 - церемония награждения.
Корэш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):
10:00 - 13:00 - предварительные схватки (мужчины) -65 кг, -75 кг, -90 кг, +90 кг;
16:00 - 18:00 - финальный блок;
18:00 - 19:00 - церемония награждения.
Ашыртмалы аба гюреши (ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - отборочные схватки (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг, -90 кг, +90 кг;
16:00 - 18:00 - финальный блок;
18:00 - 18:30 - церемония награждения.
Ордо (Ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - предварительные и полуфинальные игры;
16:00 - 18:00 - предварительные и полуфинальные игры;
Тоғызқұмалақ (конференц-зал «Парламент», «Думан»):
18:30 - 19:00 - церемония награждения;
Овари (конференц-зал «Парламент», «Думан»):
10:00 - 13:00 - начало соревнований;
16:00 - 18:00 - финал
19:00 - 19:30 - церемония награждания.
13 сентября
Конные скачки (ипподром «Казанат»):
09:00 - 10:30 - гладкие скачки (1600 м, 2400 м, 3200 м);
11:00 - 11:30 - жорға (9 000 м);
11:45 - 12:15 - Құнан бәйге (11 000 м);
12:30 - 13:15 - Топ бәйге (18 000 м);
13:30 - 14:30 - Аламан бәйге (25 000 м);
14:30 - 15:30 - церемония награждения.
Теңге ілу (Этноаул):
10:00 - 12:00 - «Жеті құт»;
12:30 - 13:00 - церемония награждения.
Құсбегілік (Этноаул):
10:00 - 13:00 - финал
14:00 - 14:30 - Церемония награждения.
Ордо (Ледовый дворец «Алау»):
10:00 - 13:00 - финал
13:00 - 14:00 - церемония награждения.
Мангала (конференц-зал «Парламент», «Думан»):
10:00 - 13:00 - начало соревнований, финал;
14:30 - 15:00 - церемония награждения.
Церемония закрытия (Этноаул) - 16:00.