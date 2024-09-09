Опубликовано полное расписание ВИК в Астане

ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

V Всемирные игры кочевников продлятся до 13 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов

Фото: Ассоциация национальных видов спорта

                                                                     10 сентября

Көкпар (ипподром «Казанат»):

 10:00 - 11:00 - четвертьфинал

 11:00 - 12:00 - четвертьфинал

 12:00 - 13:00 - четвертьфинал

Көк бөру (ипподром «Казанат»):

15:00 - 16:00 - игра команд 1-3 (группа А);

16:00 - 17:00 - игра команд 4-6 (группа В).

Аударыспақ (Этноаул):

10:00 - 13:00 - предварительные раунды (мужчины) -90 кг, -100 кг, +100 кг;

16:00 - 18:00 - финальный блок;

18:00 - 19:00 - церемония награждения.

Жамбы ату (Этноаул):

09:00 - 09:40 - тюркский стиль 1 группа;

09:50 - 10:30 - тюркский стиль 2 группа;

10:40 - 11:20 - тюркский стиль 3 группа;

11:30 - 12:10 - тюркский стиль 4 группа;

12:20 - 13:00 - тюркский стиль 5 группа;

13:10 - 13:50 - тюркский стиль 6 группа;

14:00 - 14:40 - тюркский стиль 7 группа;

14:50 - 15:30 - тюркский стиль 8 группа;

15:40 - 16:20 - тюркский стиль 9 группа;

16:30 - 17:10 - тюркский стиль 10 группа;

17:20 - 18:00 - тюркский стиль 11 группа;

19:00 - 20:00 - церемония награждения.

Қазақ күресі (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):

10:00 - 13:00 - отборочные схватки (мужчины) -82 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг; (женщины) -65 кг, -70 кг, -77 кг, +77 кг;

16:00 - 18:00 - финал

18:00 - 19:00 - церемония награждения.

Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):

10:00 - 13:00 - отборочные схватки (мужчины) -82 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг; (женщины) -65 кг, -70 кг, -77 кг, +77 кг;

16:00 - 18:00 - финал

18:00 - 19:00 - церемония награждения.

Кураш (ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - предварительные схватки (мужчины) -60 кг, -66 кг, -73 кг; (женщины) -57 кг;

16:00 - 18:00 - финальный блок;

18:00 - 19:00 - церемония награждения.

Мас-рестлинг (ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - предварительные раунды (мужчины) -90 кг, -105 кг; (женщины) -75 кг;

16:00 - 18:00 - финальный блок;

18:00 - 19:00 - церемония награждения.

Асық ату (ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - полуфинал

16:00 - 18:00 - полуфинал

Тоғызқұмалақ (конференц-зал «Парламент», «Думан»):

10:00 - 13:00 - полуфинал

16:00 - 18:00 - полуфинал

                                                                           11 сентября

Көкпар (ипподром «Казанат»):

10:00 - 11:00 - полуфинал

11:00 - 12:00 - полуфинал.

Көк бөру (ипподром «Казанат»):

15:00 - 16:00 - игра команд 2-3 (группа А);

16:00 - 17:00 - игра команд 5-6 (группа В).

Powerful Nomad (Этноаул):

10:00 - 13:00 - начало соревнований (мужчины) 

16:00 - 18:00 - финальный блок (мужчины) 

18:00 - 19:00 - церемония награждения.

Жамбы ату (Этноаул):

09:00 - 09:40 - стиль жамбы 1 группа;

09:50 - 10:30 - стиль жамбы 2 группа;

10:40 - 11:20 - стиль жамбы 3 группа;

11:30 - 12:10 - стиль жамбы 4 группа;

12:20 - 13:00 - стиль жамбы 5 группа;

13:10 - 13:50 - стиль жамбы 6 группа;

14:00 - 14:40 - стиль жамбы 7 группа;

14:50 - 15:30 - стиль жамбы 8 группа;

15:40 - 16:20 - стиль жамбы 9 группа;

16:30 - 17:10 - стиль жамбы 10 группа;

17:20 - 18:00 - стиль жамбы 11 группа;

19:00 - 20:00 - церемония награждения.

Алыш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):

10:00 - 13:30 - отборочный тур

16:30 - 19:00 - финал

19:00 - 20:00 - церемония награждения.

Арқан тартыс (ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:30 - начало соревнований (мужчины -720 кг; женщины -560 кг);

16:30 - 19:00 - финал

19:00 - 19:30 - церемония награждения.

Асық ату (ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - финал

16:00 - 18:00 - финал

18:00 - 18:30 - церемония награждения.

Тоғызқұмалақ (конференц-зал «Парламент», «Думан»):

10:00 - 13:00 - финал

16:00 - 18:00 - финал

                                                                                  12 сентября 

Көкпар (ипподром «Казанат»):

10:00 - 11:00 - игра за третье место;

11:30 - 12:30 - финал;

13:00 - 14:00 - церемония награждения.

Көк бөру (ипподром «Казанат»):

15:00 - 16:00 - игра за третье место;

16:30 - 17:30 - финал;

18:00 - 19:00 - церемония награждения

Теңге ілу (Этноаул):

10:00 - 13:00 - «Бес белес»;

15:00 - 17:00 - «Қос құлаш»;

17:00 - 18:00 - Церемония награждения.

Құсбегілік (Этноаул):

10:00 - 11:00 - проверка участников соревнований (национальные костюмы, подготовка птиц);

11:00 - 13:00 - отборочный этап, полуфинал

16:00 - 18:00 - отборочный этап, полуфинал

Дəстүрлі садақ ату (конноспортивный оздоровительный комплекс «Аргымак»):

10:00 - 13:00 - командное состязание;

16:00 - 18:00 - командное состязание финал

18:00 - 19:00 - церемония награждения.

Корэш (Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова):

10:00 - 13:00 - предварительные схватки (мужчины) -65 кг, -75 кг, -90 кг, +90 кг;

16:00 - 18:00 - финальный блок;

18:00 - 19:00 - церемония награждения.

Ашыртмалы аба гюреши (ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - отборочные схватки (мужчины) -60 кг, -70 кг, -80 кг, -90 кг, +90 кг;

16:00 - 18:00 - финальный блок;

18:00 - 18:30 - церемония награждения.

Ордо (Ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - предварительные и полуфинальные игры;

16:00 - 18:00 - предварительные и полуфинальные игры;

Тоғызқұмалақ (конференц-зал «Парламент», «Думан»):

18:30 - 19:00 - церемония награждения;

Овари (конференц-зал «Парламент», «Думан»):

10:00 - 13:00 - начало соревнований;

16:00 - 18:00 - финал

19:00 - 19:30 - церемония награждания.  

 13 сентября 

Конные скачки (ипподром «Казанат»):

09:00 - 10:30 - гладкие скачки (1600 м, 2400 м, 3200 м);

11:00 - 11:30 - жорға (9 000 м);

11:45 - 12:15 - Құнан бәйге (11 000 м);

12:30 - 13:15 - Топ бәйге (18 000 м);

13:30 - 14:30 - Аламан бәйге (25 000 м);

14:30 - 15:30 - церемония награждения.

Теңге ілу (Этноаул):

10:00 - 12:00 - «Жеті құт»;

12:30 - 13:00 - церемония награждения.

Құсбегілік (Этноаул):

10:00 - 13:00 - финал

14:00 - 14:30 - Церемония награждения.

Ордо (Ледовый дворец «Алау»):

10:00 - 13:00 - финал

13:00 - 14:00 - церемония награждения.

Мангала (конференц-зал «Парламент», «Думан»):

10:00 - 13:00 - начало соревнований, финал;

14:30 - 15:00 - церемония награждения.

Церемония закрытия (Этноаул) - 16:00.

#Астана #расписание #ВИК #публикация #Ассоциация национальных видов спорта

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