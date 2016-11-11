По обе стороны кулис

фото Юрия БЕККЕРА

Театр начинается с вешалки, а магия театра рождается за кулисами. И оказаться по ту сторону занавеса интересно каждому зрителю. Погрузившись в атмосферу закулисья, Вадим Соловьев запечатлел его тайны.

– Когда я впервые посетил театр «Астана Опера», он произвел на меня огромное впечатление, – рассказывает фотограф. – С удивлением и восхищением рассматривал его ослепляющие красотой залы, просторные репетиционные комнаты, удобные гримерки. Но больше всего меня увлек процесс рождения спектаклей. Наблюдая это волшебство и таинство, я решил, что «все это должно быть запечатлено!».

На несколько дней он стал в театре своим человеком: его везде пускали, на него никто не обращал внимания, к его объективу привыкли как к атрибуту. Соловьев снимал за кулисами и в зрительном зале. И кадр за кадром фиксировал то, что незримо предшествует сценическому действу, поражающему зрелищностью и мастерством артистов. Снимков получилось много, но, отобрав для выставки самые интересные, автор представил порядка 40 фоторабот.

Каждодневные репетиции до седьмого пота, минуты передышки, перевоплощения в гримерке, последние приготовления перед выходом на сцену… Остановленные им моменты закулисья наглядно подтверждают слова Станиславского о том, что актер должен научиться трудное сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным. И ты вновь убеждаешься, что театр – это настоящее чудо, за которым кроются рутинные занятия, в том числе растяжки у станка и штопка пуантов. Некоторые фотоработы похожи на живописные картины. И ничего удивительного: ведь в объективе – волшебство театра.

Вадим Соловьев – фотограф со стажем в 30 лет. Даже больше, если учесть, что фотографией он увлекся после армии. Постепенно хобби превратилось в профессию. Долгое время Соловьев сотрудничал с известными глянцевыми изданиями. Объектив его фотокамеры запечатлел множество известных персон – политиков, артистов, бизнесменов, а основными моделями были девушки из модельных агентств. Одна из последних его выставок прошла в 2015 году в рамках III Международного фестиваля искусств «Астана кештері», состоявшегося в столичном Дворце Мира и Согласия. Она демонстрировала работы, вошедшие в фотоальбом Соловьева о жизни чабанов на джайляу близ Алматы «Ассы. Долина, покрытая серебром».

На выставке «По обе стороны кулис» уже побывали жители Астаны. Она проходила в театре «Астана Опера». Быть может, Вадим Соловьев приоткроет тайны закулисья и других театров, ведь, как утверждает фотограф, эта тема бесконечна и всегда интересна.