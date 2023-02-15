По программе Qamqor

Свежий выпуск
48
Любовь Доброта

В мегаполисе разработали региональную жилищную программу, позволяющую приобрести квартиру горожанам, не зарегистрированным в очереди на социальное жилье.

Программа Qamqor рассчитана на помощь в решении жилищного вопроса медицинским и социальным работникам, преподавателям и научным сотрудникам, воспитателям детских садов, журналистам. Эти категории граждан не могут участвовать ни в одной из госпрограмм.

В этом году Qamqor реализуется как пилотный проект, если он покажет свою эффективность, то, возможно, последует продолжение.

Участвовать в программе могут только те, кто не имеет своего жилья. Выделенные из бюджета в текущем году 3 млрд тенге предназначены на субсидирование ставки жилищного займа, выданного банком. Годовая ставка составит 5% с возможностью дальнейшего снижения.

На первом этапе планируют охватить жилищной программой около 150 человек. Претендент сам находит квартиру, стоимость которой не должна превышать 20 млн тенге. Также необходимо иметь средства на оплату первоначального взноса в размере 10%.

Популярное

Все
Врачи больше месяца боролись за жизнь пациентки, а однажды в течение суток им пришлось 53 раза «заводить» сердце женщины
Как сохранить единственный в области Улытау духовой оркестр, если в городских музыкальных школах и колледжах больше нет классов духовых инструментов?
В тренде мировой гуманитаристики и философии
Женщина, которая умела все
Не сторонники разбоя
Микс музыки и слова
На лыжне – юные туристы фото автора фото предоставлено областным центром детско-юношеского туризма и экологии
Ритмы формы, энергия цвета
Так быть не должно!..
Поступить в казахстанские вузы без ЕНТ могут те, кто отслужил в армии. Причем есть возможность учиться бесплатно
Списки зарегистрированы
Так начиналась Караганда
Решительный и смелый
Местное самоуправление – фундамент государства
Возрождение стало
Инвестиции – в сектор высоких переделов
Где учатся будущие генералы?
Чтобы увидеть этот мир
По программе Qamqor
Возвращенное наследие
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Партия «Amanat» на выборы депутатов маслихатов всех уровней выдвинула 3 821 кандидата и 119 – в депутаты Мажилиса Парламента
Няня месяц выносила драгоценности и доллары из дома жителя Актау
Тело казахстанца Мируса Курмашева нашли под завалами в турецком городе Антакья
Вторая группа казахстанских спасателей готовится к вылету в Турцию
Местное самоуправление: неосвоенный потенциал
Усть-Каменогорска реальный шанс улучшить состояние городской атмосферы
Миллион долларов выделит Казахстан на помощь Турции
Почти месяц без воды сидят жители одного из самых крупных микрорайонов Алматы
История Алаш Орды – это история казахской интеллигенции, которая сыграла неоценимую роль в судьбе страны. Имена ее деятелей известны. Но нельзя не вспомнить тех, кто предвосхитил это движение и стоял у его истоков. Один из таких людей – Серали Лапин
В Караганде все еще не работает детская больница, построенная семь лет назад
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к шести тысячам
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 февраля
Резиденции президента передают детям в ряде городов Казахстана
Казахстанские спасатели в Турции: спасены 7 человек, развернут пункт медпомощи
В Павлодаре принимают заявки на выдачу жилищных сертификатов
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Еще раз о кино
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

Дважды рожденные
Где учатся будущие генералы?
Местное самоуправление – фундамент государства
Brucella наступает

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]