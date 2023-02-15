По программе Qamqor

Программа Qamqor рассчитана на помощь в решении жилищного вопроса медицинским и социальным работникам, преподавателям и научным сотрудникам, воспитателям детских садов, журналистам. Эти категории граждан не могут участвовать ни в одной из госпрограмм.

В этом году Qamqor реализуется как пилотный проект, если он покажет свою эффективность, то, возможно, последует продолжение.

Участвовать в программе могут только те, кто не имеет своего жилья. Выделенные из бюджета в текущем году 3 млрд тенге предназначены на субсидирование ставки жилищного займа, выданного банком. Годовая ставка составит 5% с возможностью дальнейшего снижения.

На первом этапе планируют охватить жилищной программой около 150 человек. Претендент сам находит квартиру, стоимость которой не должна превышать 20 млн тенге. Также необходимо иметь средства на оплату первоначального взноса в размере 10%.