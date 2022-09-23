По современным стандартам

В Кокшетау появится новая многопрофильная областная больница на 500 посещений в смену взамен ныне действующей.

Красивое, шестиэтажное здание медицинского учреждения вырастет в микрорайоне «Сарыарка», где областным акиматом для этого выделен участок в 17 га. Больница, которую турецкие строители начнут возводить уже в этом году в рамках государственно-частного партнерства, предусматривает передовые стандарты лечения пациентов. То есть все службы, оснащенные современнейшим оборудованием, тесно взаимодействуя, находясь в одном месте, станут оказывать медицинские услуги населению.

Пилотный инвестиционный проект, пройдя все обоснования, отраслевые экспертизы, одобренный межведомственной комиссией, уже на стадии подписания договора между инвестором ТОО «РенЭлл Кокшетау» (Ronesans Holdinq, Турция) и Министерством здравоохранения. По словам главного врача Акмолинской многопрофильной областной больницы Нурлана Жарова, это на сегодня самый крупный инвестпроект в области.

– Строительство новой больницы в Кокшетау, которая будет соответствовать самым современным стандартам, можно назвать историческим собы­тием для всей области. Конечно, ввод клиники в строй даст нам, медикам, стимул для дальнейшего развития медицины в своем регионе, – сказал он.

Надо сказать, акмолинцы, потратив два года на кропотливую работу с документацией в составе рабочей группы, побывав в Стамбуле, изучив опыт возведения подобных клиник в Турции, первыми в Казахстане стартовали со строительством больницы, всего же одобрено пять университетских клиник и три многопрофильные областные больницы. По сути, это пилотный проект для выработки оптимальной финансово-экономической модели для строительства остальных вышеназванных учреждений в рамках ГЧП.

Тем временем в областной больнице уже готовят специалистов для работы на современном технологичном медицинском оборудовании, которым оно будет полностью оснащено.

– С этой целью, – делится главный врач, – продолжаем приглашать к себе для проведения мастер-классов лучших специа­листов, в том числе и зарубежных. В частности, сотрудничаем с ведущим кардиохирургом Каунасского медицинского университета, который провел у нас в прошлом году сложные операции по кардиохирургии.

Добавим, что сотрудничает с литовскими кардиохирургами Акмолинская многопрофильная областная больница уже несколько лет. Первые операции на серд­це в кардиоцентре учреждения проводились в сотрудничестве и под патронажем литовских врачей. А сегодня акмолинские кардиохирурги сами ежегодно проводят по 250–300 операций на сердце, более того, успешно берутся за новые очень серьезные оперативные вмешательства. Добавим, что одно из новшеств в практике хирургов – операции на желудке при ожирении.

К слову, областная больница четвертый год работает после реорганизации 2018 года, войдя в состав многопрофильной областной больницы. Сделано это было с целью объединения ресурсов медицинских организаций, улучшения качества услуг. Если раньше пациенту для обследования в разных больницах нужно было всякий раз брать в поликлинике новое направление к узкому специалисту, то сейчас он получает все необходимые услуги в одном лечебном учреж­дении. Стали доступными обследования на дорогостоящем оборудовании, такие как КТ, МРТ, ангиограф, другие диагностические возможности, оперативное лечение.

За последние годы, говорит Нурлан Жаров, больница при поддержке акимата области намного улучшила материальную базу. Так, приобретен новый МРТ-аппарат в 2020 году, а в прошлом – введен в работу уже второй ангио­граф стоимостью около 600 млн тенге. Современное оборудование позволяет проводить уникальные вмешательства в сосудистой хирургии, урологии, гинекологии, нейрохирургии, операции на сердце и головном мозге, травматологические и ортопедические.

Вместе с тем Акмолинская область входит в первую пятерку регионов с высоким уровнем онко­логической заболеваемости населения. Поэтому на первом плане у медиков вопросы ранней диагностики, когда это страшное заболевание можно успешно лечить. В 2020 году в Кокшетау в рамках комплексного плана введена в эксплуатацию новая онкологическая поликлиника, на открытии которой присутствовал Глава государства. Из 2,6 млрд тенге, выделенных из республиканского бюджета на ее строительство, 1,8 млрд затрачено на оснащение медицинского учреждения.

И все же акмолинские медики констатируют рост запущенных стадий рака… Кстати, по проекту в составе новой многопрофильной больницы заработает и большой онкологический центр.

Но каким бы суперсовременным ни было оснащение мед­учреждений, главное – это кадры. Один раз в пять лет за счет больницы ее специалисты имеют возможность обучиться у ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Так, кокшетаусцы обучались в Москве, Минске, а недавно доктор-онколог побывал на конференции медиков в Париже. Этот процесс непрерывен, молодые доктора должны перенимать мировой опыт, уверен главный врач. При этом задача каждого – научиться и обязательно внедрить что-то новое в своей больнице, а не просто съездить мир посмотреть.

Однако и в областной больнице еще не решена проблема дефицита кадров. В этом году приняли на работу восемь молодых докторов, но еще не хватает акушеров-гинекологов, анестезиологов, реаниматологов, онкологов, всего нужно 18 специалистов. Молодые врачи пополняют коллектив ежегодно, тем не менее кадровую потребность целиком решить не удается, и это несмот­ря на хорошие меры социальной поддержки. Последние, к слову, довольно неплохие и предусмот­рены и акиматом области. Так, начиная с нынешнего года специалистам, приехавшим в Кокшетау, выплачивается 1,5 млн тенге подъемных. Из средств самой больницы молодым док­торам выделяются от 500 тыс. до 1 млн тенге дополнительно, а если это наиболее востребованный специалист, то еще миллион тенге. Что касается жилья, то как минимум комнатой в общежитии они будут обеспечены сразу, семейным при желании арендуется квартира.

Отделения многопрофильной областной больницы располагаются в десяти больших и малых разрозненных корпусах. Руководство медучреждения предлагает оставить их все в медицинской инфраструктуре. Одно из наиболее крупных зданий, где располагается бывший кожно-венерологический дис­пансер, к примеру, можно отдать медицинскому факультету КУ им. Ш. Уалиханова.