Дождалась котельная ремонта

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Галина Вологодская

В административном цент­ре Курчумского района Восточно-Казахстанской области передача бывшей больничной котельной на баланс местного акимата позволила начать ее реконструкцию.

фото из архива "КП"

Проект предус­матривает повышение мощности теплопредприятия. На сегодня из 36 многоквартирных домов Курчума к централизованному теплоснабжению подключены два. В остальных жильцы почти 30 лет вынуждены были пользоваться печью. Как заверили в акимате, по завершении реконструкции к теплоснабжению смогут подключиться все многоэтажки административного центра. Если сегодня каждая семья расходует за сезон в среднем 6–7 тонн угля по цене 35 тыс. тенге за тонну, то подключение к котельной обеспечит значительную экономию финансов и плюс, конечно, комфорт.

#ВКО #котельная #реконструкция #теплоснабжение

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