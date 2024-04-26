Дождалась котельная ремонта

Проект предус­матривает повышение мощности теплопредприятия. На сегодня из 36 многоквартирных домов Курчума к централизованному теплоснабжению подключены два. В остальных жильцы почти 30 лет вынуждены были пользоваться печью. Как заверили в акимате, по завершении реконструкции к теплоснабжению смогут подключиться все многоэтажки административного центра. Если сегодня каждая семья расходует за сезон в среднем 6–7 тонн угля по цене 35 тыс. тенге за тонну, то подключение к котельной обеспечит значительную экономию финансов и плюс, конечно, комфорт.