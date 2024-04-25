Ждут большую воду

В ходе визита в Атыраускую область депутат Сената Алибек Наутиев посетил Махамбетский район, расположенный на берегу реки Жайык.

Фото: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

Сенатор ознакомился с работами по защите от наводнений и строительству плотин. В нас­тоящее время в 18 населенных пунктах района идут активные противопаводковые мероприятия. Построено около 80 километров водозащитных сооружений, поднят земляной вал.

Сенатор отметил, что в предстоящий период ожидается дополнительный приход воды со стороны Западно-Казахстанской области и подчеркнул, что местным госорганам и компетентным ведомствам необходимо усилить работу по борьбе с паводком.