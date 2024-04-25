Ждут большую воду
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Анна Владимирова
В ходе визита в Атыраускую область депутат Сената Алибек Наутиев посетил Махамбетский район, расположенный на берегу реки Жайык.
Сенатор ознакомился с работами по защите от наводнений и строительству плотин. В настоящее время в 18 населенных пунктах района идут активные противопаводковые мероприятия. Построено около 80 километров водозащитных сооружений, поднят земляной вал.
Сенатор отметил, что в предстоящий период ожидается дополнительный приход воды со стороны Западно-Казахстанской области и подчеркнул, что местным госорганам и компетентным ведомствам необходимо усилить работу по борьбе с паводком.