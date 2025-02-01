По страницам музыкальной истории: масштабный гала-концерт с успехом прошел на сцене театра «Астана Опера»

Программа вечера, подготовленная народным артистом Казахстана дирижером Абзалом Мухитдином, напоминала развернутое музыкальное повествование, новые главы которого начинались яркими мелодиями увертюр и проникновенным звучанием оперных арий. В этой гармонии по-новому раскрывались вечные темы искусства, скрепившие своими узами всю мировую культуру.

фото пресс-службы театра «Астана Опера»

Первая глава увлекательного повествования была посвящена отечественной классике. Так, прозвучал фрагмент из оперы «Қыз Жібек» Евгения Брусиловского, для творчества которого характерен синтез европейских оперных традиций с мелодиями казахской степи. По словам слушателей, Базарбай в исполнении Болата Есимханова звучал грозно и убедительно, тогда как ария Жибек, представленная Асем Сембиной, была воплощением внутренней силы главной героини. Слушатели также аплодировали мастерству Талгата Галеева, Беимбета Танарыкова, Нарула Тойкенова и Гульжанат Сапаковой. Хор, прозвучавший в финале сцены, подчеркнул величие и духовное равновесие безмятежной степной природы.

Национальную линию продолжила сцена из знаменитой оперы «Абай», созданной Ахметом Жубановым и Латифом Хамиди. Ее кульминацией была ария Абая в исполнении Жаната Шыбыкбаева, блестяще передавшего трагическую, уязвленную мудрость поэта, непонятого его современниками. Перед зрителями также выступили Рамзат Балакишиев, Назым Сагинтай, Улпан Аубакирова и Ержан Саипов.

Произведения мировой классики привнесли в прог­рамму вечера резкий живой контраст. В легкой, но в то же время драматичной сцене из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» Фигаро в исполнении Алтынбека Абильды был искрометным и харизматичным, а Розина Салтанат Ахметовой вносила в действие особую энергетику и динамичность. Каватина Альмавивы в исполнении Артура Габдиева и мужского хора завораживала своей пылкостью и страстностью.

Затем прозвучала задушевная и преисполненная лиричес­кой женственности ария Русалки из одноименной оперы Антонина Дворжака, которую исполнила чешская певица Либуше Санторисова. В программу вечера также вошли ария Ленского и сцена дуэли из «Евгения Онегина» Петра Чайковского. Артур Габдиев в роли Ленского сумел передать роковое отчаянье свое­го героя, а Талгат Мусабаев, исполнивший партию Онегина, смог точно выразить сложность внутреннего конфликта персонажа. Вместе с ними в сцене приняли участие Жанат Шыбыкбаев и Айгуль Ниязова.

Зал тепло встретил выходную арию Чио-Чио-сан из «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, испанский танец из оперы «Жизнь коротка» Мануэля де Фальи, арию Луизы из сарсуэлы «Дочери Зеведея» Руперта Чапи. Сильное впечатление на слушателей произвела сцена из «Тоски» Пуччини в исполнении оперной примы Жупар Габдуллиной и Евгения Чайникова. Несколько минут в неослабевающем напряжении держал публику дуэт Аиды и Амнерис из оперы «Аида» Джузеппе Верди, представленный Бибигуль Жанузак и Салтанат Муратбековой. А финалом вечера стала сцена из комической оперы Сыдыка Мухамеджанова «Айсулу», оставившая приятные воспоминания и зарядившая гостей радостным настроением.

В концерте также приняли участие Багдат Абильханов, Шынгыс Расылхан, Динмухамед Кошкинбаев, Султан Бакытжан, Татьяна Вицинская, Жаннат Бактай, Мадина Исламова, артисты взрослого и детского хора, миманса и Симфонического оркестра «Астана Опера».