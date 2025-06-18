фото из архива «КП»

Слово о друге

Геннадий Николаевич ушел из жизни в прошлом году, немного не дожив до 80 лет. И вот в день его рождения в Национальной библиотеке за круглым столом соберутся его коллеги – газетчики, писатели и поэты, литературоведы и, конечно, читатели, чтобы поговорить о творческом наследии члена Союза писателей Казахстана и России, автора поч­ти двух десятков книг документальной и художественной прозы: «Глагол прошедшего времени», «По Пушкинской дороге», «Между пунктами назначения», «День любви», «Бершарал», «Жизнь и смерть Буратино», «Свет земной», «Он и она», «Остров» и других.

Международный круглый стол, посвященный 80-летию писателя, организован Союзом писателей РК, Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, Советом по русской литературе и литературным связям СП Казахстана и Республиканским литературно-художественным журналом «Простор».

Встреча пройдет как в офлайн-, так и онлайн-формате, и в ней принимают участие друзья и коллеги Геннадия Доронина из Алматы, Астаны, Уральска, Минска.

«Казахстан – это понятно, но при чем здесь Беларусь?» – спросят некоторые. Дело в том, что Геннадий Доронин в 2015 году вместе с семьей переехал в эту республику, и белорусская тема очень гармонично вошла в его творчество. Там он продолжал работать, издавать книги, способствовал укреплению культурных связей между нашими странами. Неслучайно в предис­ловии к альманаху «Казахстан – Беларусь» председатель Союза писателей Беларуси, директор – главный редактор издательского дома «Звезда» Алесь Карлюкевич, который прислал свое приветствие участникам круглого стола, подчеркивал, что литературные связи, сложившиеся между Беларусью и Казахстаном, – яркий пример для других стран.

Приветственный адрес прислали также председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулькенов, генеральный директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, академик НАН РК Кенжехан Матыжанов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель Ассоциации белорусских культурных центров РК «Родны кут» Дмитрий Останькович, председатель Совета по нацио­нальным литературам Союза писателей России Валерий Латынин, президент Евразийского культурного фонда Ерулан Канапья­нов…

А среди участников круглого стола – народные писатели Казахстана Валерий Михайлов и Любовь Шашкова, лауреат Государственной премии РК Роза Муканова, первый замес­титель генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Виктор Пряников, главный редактор газеты «Казахстанская правда» Сабит Малдыбаев, главный редактор журнала «Простор» Фархат Тамендаров, руководитель русской секции Союза писателей в Астане Александр Тараков, председатель Совета по русской литературе СП РК Василий Шупейкин, переводчик произведений Геннадия Доронина на белорусский язык Арина Гордей.

Предназначено судьбой

«Все мы родом из детства», – говорил мудрый Антуан де Сент-Экзюпери. И это действительно так: все, что мы берем с собой во взрослую жизнь, обретено нами в детские годы. Так было и с Геннадием Дорониным. Он родился в Уральске – поэтическом крае, пропитанном исторической памятью, овеянном гением Александра Пушкина, который побывал в этих краях. Не отсюда ли протянулась ниточка, связавшая прошлое и настоящее, зародившая в будущем писателе любовь к пушкинским строкам?

Самой судьбой ему было предназначено стать пишущим человеком. Так, Геннадий Николаевич вспоминал, что с пеленок его окружали запах краски, грохот печатных машин, ведь в семье были представители едва ли не всех тогдашних полиграфических специальностей:

«Одно из самых ранних воспоминаний моего детства связано, конечно, с типографией. Я лежу на огромной стопе бумаги, это моя кровать, мой стол, – в общем, почти дом. Мне года три-четыре. Бабушка моя Александра Львовна Милова стоит рядом, за столом, обитым сверкающими металлическими листами. …За стеной нашей квартиры, если можно так назвать полторы комнатки, отгороженные от производственных цехов, ухали резальные станки, рычала огромная печатная машина, еще дореволюционного производства… Мне кажется, я родился, уже зная, что такое «цицеро», «нонпарель», «шпигель»...»

Все, кто знал Доронина, говорят, что он обладал даром помнить и вспоминать. Ему словно было дано путешествовать через миры и пространства, и все это – время, события, судьбы – оживает на страницах его книг. Перед читателями воскресает очень скромный послевоенный быт с танцами под аккордеон, общими застольями, редким приездом артистов, праздничными демонстрациями, оживают улочки и дворы Уральска, их обитатели: работники типо­графии, инвалиды-фронтовики, соседи разных национальностей, живущие одной семьей, шофер в промасленной кепочке и, конечно, вездесущие мальчишки, спешащие на рыбалку или по другим важным делам.

За бегущей строкой

Первую заметку Геннадий Доронин опубликовал в далеком 1958 году в газете «Приуральская правда», она называлась «Хороша рыбалка на Анкате». Потом была учеба на факультете журналистики КазГУ, где Доронина уважительно называли «стариком», потому что за его плечами были служба в армии, работа в районке и настолько весомый багаж знаний, что даже преподаватели побаивались умного и ироничного студента.

«Он всегда удивлял коллег монументальностью познаний и исключительной памятью, интересом ко всему на свете: книги и кинематограф (классический и современный), рыбалка, спорт, компьютерные игры… А начинающие журналисты буквально каменели, когда он вворачивал в разговор цитату из Хемингуэя или выученного почти наизусть в студенчестве «Золотого теленка», – вспоминает Татьяна Азовская, сокурсница Доронина, подруга уральского детства и юности.

С 1967 года, после окончания журфака КазГУ, Геннадий Николаевич долгие годы работал собственным корреспондентом Казахского телевидения по Западно-Казахстанской области и 20 лет – в ведущей газете страны – «Казахстанской правде», где был обозревателем и заместителем главного редактора.

Мне тоже довелось с ним поработать, правда, на расстоянии: он – в головном офисе в Астане, а я – в алматинском корпункте. Встречались изредка, но мне всегда было интересно читать статьи, написанные Геннадием Николае­вичем, вероятно, еще и потому, что для меня в этом присутствовала некая состязательность – хотелось соответствовать. В редакции Доронина уважительно считали не то что патриархом, но мэтром журналистики с богатым жизненным опытом, у которого есть чему поучиться. Всегда спокойный, улыбчивый, даже несколько зас­тенчивый, как мне казалось, он был неизменно приветлив, и в то же время в нем чувствовались некая основательность и глубина, что всегда отличает незаурядную личность.

Известная казахстанская поэтесса и переводчик Надежда Чернова считает, что Геннадий Доронин с первых его публикаций в «Просторе» сразу заявил о себе как самобытный талант, без робких следов ученичества. «Это был готовый, профессиональный писатель, читать которого было всегда интересно», – пишет она в своем эссе «Миры Доронина».

В то же время коллеги-журналисты, что работали с Геннадием Николаевичем в соседних с ним кабинетах, отмечали, что газетные материалы он писал быстро и, казалось, легко. «Скажем, в кабинете за чашкой чая он рассказывал о какой-нибудь вполне бытовой ситуации, а в газете на следующий день она читалась по-другому: была осмыслена, поднята на высокий уровень обобщения и приглашала к размышлению о серьезных проблемах», – вспоминает казправдинка Елена Кузнецова.

С чего начинается Родина?

У Александра Сергеевича Пушкина, так любимого Дорониным, есть многозначительная фраза: «Бывают странные сближения». Для меня таким сближением стало определение Родины у Константина Симонова и у Геннадия Доронина.

Героиня симоновской пьесы «Русские люди» произносит такие слова: «А знаете, Иван Никитич, все говорят: родина, родина… и, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. У нас в Ново-Николаевке изба на краю села стоит и около речки две березки. Я качели на них вешала. Мне про родину говорят, а я все эти две березки вспоминаю...»

А теперь читаем у Геннадия Доронина. «Когда я слышу слово «родина», то мне сразу представляются родной Урал, светлый и наполненный птичьим гамом лес, огромная, как Вселенная, степь. Думаю, что у каждого человека родина начинается с его дома, с его реки…» «Родиной были и мои друзья, мои босоногие, с поцарапанными коленками товарищи. Наша Родина всегда помнит о нас, зовет к себе, и мы, где бы ни жили теперь, навсегда верны ей. Нет на свете чудеснее ее».

Надежда Чернова отмечает, что Геннадий Доронин «бесконечно любил свою уральскую родину – не пафосно, не громко, а просто, сердечно – с детским восторгом и постоянной ностальгией, когда по воле судьбы покидал ее, но всюду носил с собой, в своей памяти».

«Я не устаю повторять: Уральск необыкновенный город, – писал Геннадий Доронин. – Может быть, еще не выветрился здесь воздух казачьей вольницы, может быть, легкая пушкинская тень все еще скользит по вековым стенам старинных особняков, может быть, действительно течет в наших местах чистейший Кастальский ключ. Попьешь из него воды и – нет, не козленочком станешь, хуже – поэтом и будешь всю жизнь изводить себя и близких рифмами, этой сладкой отравой души. Нет, не знаю, в чем дело, но уверен, что в Уральске людей, из всех мук выбравших самую неизлечимую – муку творчества – больше, чем в любом другом известном мне городе».

Одна из самых известных книг Геннадия Доронина «Бершарал», название которой дала неприметная степная речка, имеет и подзаголовок «Книга об Урале, Уральске и об уральцах». «Его художественный очерк «Бершарал» я особенно люблю: он прекрасен своей магической притягательнос­тью, которую нельзя объяснить. Это явление небесного порядка», – утверждает Надежда Чернова.

– Геннадий Николаевич всегда так вдохновенно рассказывал об Уральске и его знаменитых обитателях, что все вокруг очень скоро были убеждены: это лучший город Земли. А книги его просто переносят в прошлое, и ты, как в кино, видишь старые улицы и дома, мошкару, вьющуюся в свете фонаря, или у ночного костра на берегу слушаешь плеск волны... Это живой образец работы со словом – образным, точным, емким – каким оно должно быть и у писателя, и у журналиста, – считает казправдинка Наталья Курпякова.

Писательство как состояние души

Как известно, о писателе лучше всего рассказывают его книги. Их у Геннадия Доронина не один десяток, а написанных статей, наверное, тысячи. У его произведений много читателей и почитателей, которые в библио­графии автора могут выбрать жанр по душе: рассказ, очерк, биографические записки, роман путешествий и приключений или антиутопию…

По мнению Надежды Черновой, книги Доронина – это бытие человека между короткой, земной Жизнью и Вечностью, между Землей и Вселенной. «Тема эта красной нитью проходит через его разноплановую прозу: от любовного романа, этнографических очерков до фантастичес­ких сюжетов, которые занимали его последние годы. Но в основе этих сюжетов всегда реальность, потому, наверно, они столь досто­верны: там много житейских наблюдений, неординарных, ярких персонажей, философских размышлений, а еще они чудесно окрашены юмором.

…Главная истина, которая с малолетства усваивается человеком, которая главенствует и в прозе Доронина: добро побеждает зло! Можно сказать, Доронин создал свою мифологию новых веков – двадцатого и двадцать первого».

Особое место в творчестве Геннадия Доронина занимает Пушкин. «С Пушкиным я познакомился давно, еще в детстве, – писал он. – У него был такой красивый цилиндр, что меня все время подмывало спросить: он из картона или настоящий – из черного бархата, фетра, или из чего там делали эти неудобные головные уборы в XIX веке? Но Пушкин был такой торжественный, что его все время фотографировали, даже прицеливались в него кинокамерами, а он принимал позу, как памятник в Москве, и казалось, что Александр Михайлович Опекушин, академик скульптуры, бывший крепостной, когда работал над своим шедевром, имел в виду именно нашего Пушкина – из Уральска». Александру Сергееви­чу посвящены замечательные очерки-исследования Геннадия Доронина – «По Пушкинской дороге» и «Пушкинский дом».

Что же касается мемуарной прозы Доронина, то, читая ее, хочется и самому взяться за перо, чтобы вот так же свободно и занимательно поделиться своими воспоминаниями. Его произведения сохранили вехи и знаки эпохи, детали привычного и неприметного, лица и голоса людей. Со временем именно такие тексты обретают особую историческую и читательскую ценность.

Кстати, произведения Геннадия Доронина очень любят читать студенты-филологи, и не просто читать: они пишут на их основе рефераты и курсовые работы. В июньском номере журнал «Прос­тор» для любителей и ценителей прозы Геннадия Доронина приготовил настоящий подарок: приквел одного из самых оригинальных романов – «Жизнь и смерть Буратино», над которым писатель работал в последние годы. Спешите прочесть!

Уверена, книгам Геннадия Доронина суждена долгая жизнь, и они займут свое место в истории литературы Казахстана. Они интересны, потому что написаны с любовью, рассказывают о простом, но очень важном: о родном крае, о людях, которые живут рядом, о верности друзьям и идеалам и том, что человек должен относиться бережно и внимательно к природе, к ближнему, к прошлому и происходящему вокруг.