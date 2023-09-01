Победителей регионального этапа конкурса "Енбек жолы" определили в Астане

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Победители регионального этапа представят столицу на республиканском этапе конкурса.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В столице определены победители регионального этапа конкурса «Енбек жолы». В этом году на участие было принято 80 заявок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Так, по итогам регионального этапа конкурса первое место в номинации «Лучшая трудовая династия» победила семья Амангельдиновых. Общий трудовой стаж членов семьи составляет 797 лет в отрасли железнодорожного транспорта.

Первое место в номинации «Лучший молодой работник производства» заняла инженер II категории АО «Астана-РЭК» Айнур Байбатырова.

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» победу одержала учитель истории ГКП на ПХВ «Школа-лицей №38» акимата Астаны Гульзия Иманбаева.

Победители регионального этапа представят столицу на республиканском этапе конкурса «Енбек жолы».

По данным Министерства труда и соцальной защиты населения РК, для участия в конкурсе среди трудовых династий и работников производства в этом году была подана 591 заявка со всего Казахстана.

По итогам регионального этапа конкурса от 17 областей и 3 городов республиканского значения будут определены победители в каждой из вышеперечисленных номинаций.

 

 

 

#Астана #регионы #конкурс #победители #Енбек жолы

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