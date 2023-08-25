Почти 600 заявок поступило на участие в конкурсе "Енбек жолы - 2023"

Фото пресс-службы МТСЗН РК

До конца августа будут подведены итоги регионального этапа ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы - 2023». Для участия в конкурсе среди трудовых династий и работников производства в этом году была подана 591 заявка со всего Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцальной защиты населения РК.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях по трем номинациям:

«Лучшая трудовая династия» – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград;

«Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет;

«Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет.

В разрезе номинаций подано заявок: «Лучшая трудовая династия» – 143, «Лучший наставник работающей молодежи» – 215, «Лучший молодой работник производства» – 233.

По итогам регионального этапа конкурса от 17 областей и 3 городов республиканского значения будут определены победители в каждой из вышеперечисленных номинаций.

Лауреатов конкурса определит республиканская комиссия при Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в состав которой вошли представители ведомства, депутаты парламента РК, социальные партнеры, представители НПП «Атамекен» и РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Еңбек жолы - 2023» планируется провести в конце сентября.