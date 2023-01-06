Побывать на могиле Шокана Уалиханова мечтала всегда
Культура
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Жанар Мыктыбаева, область Жетысу
Образ великого казахского ученого всегда притягивал своей необычной судьбой. Вглядываясь в его фотографии, невольно сравниваешь его с гениальным русским поэтом Михаилом Лермонтовым. Красивые, умные, талантливые молодые люди! Проживи они еще хотя бы 20 лет, сколько написали бы гениальных стихотворений и поэм, сколько новых открытий подарили бы миру. Оба не дожили до своего тридцатилетия. Но за короткое время, отведенное им, успели создать столько, сколько было бы не под силу обычному человеку за всю жизнь.