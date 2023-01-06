Побывать на могиле Шокана Уалиханова мечтала всегда

Сегодня я стою у могилы Шокана Уалиханова. Мысленно говорю с ним и хочу представить, что же чувствовал он, сын севера и долины голубых озер, когда, жил в ауле старшего султана Тезека из рода Албан в Жетысу. Кто знает, может он мечтал вылечиться от тяжелого недуга, надеясь на чудодейственный кумыс и горный воздух, набраться сил и продолжить свои исследования? Хотел еще послужить родной земле? О чем думал и переживал вдали от родного дома, друзей, соратников? О чем сожалел, понимая, что обрывается его молодая жизнь?

Даже сейчас, чтобы добраться хотя бы из Сарыозека до аула Шокана по хорошей дороге на автомобиле, требуется несколько часов. А представьте конец ХІХ века, отдаленный аул, кругом степь и холмы, и он один. Как тут не вспомнить стихи об одиночестве другого гонимого ветром судьбы великого русского поэта. Шокан, думаю, также страдал от одиночества и умирал от неизлечимой болезни. Он был вынужден отдать себя в руки невежественного врача и, как пишет сам, «... попасть в Верное оказалось невозможным по трудности пути и по неимению экипажа, и я отдал себя в руки киргизского врача-невежды, который поит бог знает чем. Все-таки это лучше, чем умирать сложа руки».

Он понимал, что умирает. В эти дни два письма от генерала Колпаковского (последнее от 19 февраля 1865 года) подарили ему надежду. Я даже представляю, как он жадно открывал конверты и читал эти письма. Губернатор уже Семипалатинской области приглашал Уалиханова на службу к себе. Шокан с большой радостью воспринял эту весть и готов был отправиться в город и приступить как можно быстрее к службе. Наверное, так хотелось снова окунуться в гущу самых разных событий, жить и дышать полной грудью. Хотя и здесь, в трудных условиях полного отсутствия информации, он продолжает работать. Исследование причин восстания дунган в 60-х годах ХІХ века оказалось одной из последних работ ученого, датированной 27 декабря 1864 года. Она увидела свет в газетах «Русский инвалид» и «Северная пчела» в июле и августе 1865 года, уже пос­ле его смерти.

Шокан работает в последний год и над своим материалом «Записки о судебной реформе» и пытается прислать его в Верный. При этом, оставшись без содержания, Шокан не может выехать из отдаленного аула, просит выслать деньги в счет будущего жалованья.

Конечно, тяжело читать такие строки, понимая, что это были последние просьбы великого ученого, многие труды которого будут высоко оценены только после смерти. Уход из жизни Шокана вызовет боль и сожаление во многих сердцах. А. К. Гейнс в составе комиссии приехавший в степь, побывав на могиле Шокана, напишет: «Жалко, жалко богатую голову, жалко натуру, так скоро сгоревшую от избытка сил».

После смерти родственники султана, специально приехавшие в Алтын-Эмель, поставили мазар из жженного кирпича на месте его захоронения и увезли домой его вдову.

Во внимание его заслуг

Туркестанский генерал-губернатор Кауфман, проезжая Алтын-Эмельский и Коянкозский пикеты, посетил могилу Шокана. Об этом пишет туркестанская туземская газета: «Интеллигентный и доб­росовестный при жизни во всем, он и после кончины пользуется уважением и почитанием. Султана Шокана Валиханова чтят и любят не только родственники, но и все казахи, и русские. Упомянутому Шокану, получившему воспитание и образование в кадетском корпусе города Омска, будучи в звании торе, за отличную учебу и примерное поведение по окончании был пожалован чин. Прошло совсем немного времени, и все люди признали его ум, доб­ропорядочность и большие знания. Его безвременная кончина в расцвете лет повергла многих в печаль и скорбь. Проболев некоторое время, Шокан торе умер в ауле своего шурина султана Тезека. Могилу ему возвели из жженого кирпича. Но это постройка непрочная, и есть опасения, что через пять-шесть лет она разрушится. На деревянной двери (при входе) в мавзолей написано имя покойного. Скоро эта надпись из-за дождей и ветхости станет неразборчивой и совсем исчезнет. А через несколько лет и сам (образ) всеми уважаемого Шокана торе Валиханова неизбежно сотрется из памяти людей. В знак уважения к праху покойного Валиханова и для увековечивания его в памяти русских и казахов генерал-губернатор приказал изготовить полированную каменную плиту-кулыптас и поручить одному мастеру-художнику из селения Алматы срочно сделать на этом камне надпись о том, на чью могилу он поставлен и за какие заслуги приобрел (покойный) почести и уважение».

Поручение генерала-губернатора К. П. Кауфмана при содействии архитектора П. Зенкова было выполнено. Пусть не сразу, но на мавзолее Шокана установили мраморную плиту с надписью на казахском (арабской вязью) и русском языках. Текст надписи был составлен самим К. П. Кауф­маном, казахский перевод ее – И. И. Ибрагимовым (умер в 1891 г. в г. Хиджазе в должности российского консула). Плиту заказали в Екатеринбурге и везли ее через Омск и Семипалатинск на Алтын-Эмель, где положили ее на могиле Шокана. Надпись на плите гласила: «Здесь покоится прах штабс-ротмистра Шокана Чингисовича Валиханова, скончавшегося в 1865 г. По желанию туркестанского генерал-губернатора Кауфмана 1-го, во внимание ученых заслуг Валиханова положен сей памятник генерал-лейтенантом Колпаковским в 1881 г.». Если внимательно вчитаться в переписку между высокими чинами и ответственными лицами по установке памятной плиты, то время от заказа до конечной даты заняло целых десять лет. Запись в журнале канцелярии туркестанского генерал-губернатора сделана 14 ноября 1871 года, а плита установлена в 1881 году. Мы должны быть благодарны настойчивости генерал-губернатора Кауфмана, не оставившего без внимания это важное дело. Кто знает, что бы случилось с местом захоронения ученого, не будь этого камня? Хотя и сейчас место конкретного захоронения вызывает у многих споры.

Сегодня этот камень находится в музее Шокана Уалиханова в селе Шанханай Кербулакского района. На его могиле лежит другая плита – копия настоящего камня. Сделано это для того, чтобы сохранить его для потомков. Дело в том, что его уже пытались один раз украсть и сделать из него жернов для мельницы. Некий переселенец набрел на развалины мазара в начале ХХ века и нашел добротную плиту с непонятными надписями. Хотел пробить отверстие, однако ему это не удалось.

Музей как точка притяжения

Имя великого Шокана Уалиханова овеяно многими тайнами. Да и он сам был очень загадочной личностью. Споры вызывает и смерть ученого. Одна из версий – его могли отравить, так как он знал очень много, и ему не могли простить поездку в Кашгар. Кто знает, может, исследователи приоткроют и эту тайну, как открываем мы для себя гениальность и талант великого сына казахского народа. Сколько б мы ни читали его книг, писем, работ, полностью прочувствовать его просто невозможно.

Шокану очень повезло с друзьями. Каждый из них оставил свои воспоминания, дополнившие образ Шокана Уалиханова. У каждого из них он свой. Для кого-то это добрый друг, для кого-то «превосходнейший человек», которому «судьба подарила и душу и серд­це», уважаемый ученый, талантливый исследователь.

Для меня же он образец талант­ливого казахского юноши, увлеченного наукой, обреченного нести более тяжелую ношу. Потомок Аблай-хана не смог до конца пройти по выбранному пути ученого. Что его сгубило – болезнь или рука отравителя, не знаю, лишь понимаю одно – мы просто его не уберегли. Вот это моя боль. Как и почему в самые разные времена мы теряем своих лучших представителей, не понимая их огромного значения для нашей истории, литературы, науки? Мы начинаем ценить их потом – ставим памятники, пишем книги... Были же рядом с ним другие казахи, кроме Тезека, были же. Но не уберегли. Наверное, он просто опередил свое время. Но если бы родился позже, снова погиб бы, как погибли от людской завис­ти и несправедливости Сакен Сейфуллин и Ильяс Жансугуров в 30-е годы XX века.

Эта боль сердца не покидает меня и заставляет снова и снова возвращаться к книгам о Шокане Уалиханове, вчитываться в каждую строчку его писем, ведь хочется узнать о нем как можно больше. Нам не дано пройти его дорогой, проехать вместе с ним по мостовым Петербурга, сидеть вместе с ним в юрте и читать книги. И что же мы, нынешние почитатели Шокана, можем сделать для него? Для начала привести своего сына или дочь в музей великого ученого, расположенного в селе Шанханай, рассказать о нем и прочитать молитву из Корана. Благословенная земля Жетысу стала его последней колыбелью, дала последний приют. В Шанханай или аул Шокана, как называют его многие, «не зараста­ет народная тропа». Здесь в честь 150-летия со дня рождения Шокана установлен памятник и открыт мемориальный комплекс. Каждого посетителя он поражает своей необычной архитектурой и оформлением экспозиций.

Мы побывали здесь в зимний морозный день, и перед тем, как зайти в здание, немного постояли у памятника Шокану Уалиханову, освещенного ярким декабрьским солнцем на фоне белоснежных гор Джунгарского Алатау.

Открываешь массивные деревянные двери музея, украшенные особой резьбой, и будто попадаешь в большую казахскую юрту. В ней тихо, уютно, спокойно, и тут остаешься один на один с историей жизни великого путешественника, этнографа, историка, географа. Можно, конечно, попросить провести экскурсию, но лучше побыть наедине и сердцем прочувствовать атмосферу этого удивительного места.

Главный зал. Мы видим гранитный бюст Шокана и за ним огромный ковер ручной работы. Я столько много читала об этом изделии, а вот увидеть пришлось впервые. Гобелен воспроизводит маршрут знаменитых путешествий ученого с указанием мест Яркенд, Кашгар, Кульджа, Алтынемель,­ Капал, Верный, Аягоз, Семей. Ковер был выткан специально к открытию мемориального музея «Алтынемель» им. Ш. Уалиханова. Образец прикладного искусства, отличающийся особым колоритом выбранных красок и изображений, – это уникальное произведение художника Шамиля Кожаканова. На его изготовление было ушло 250 кг овечьей шерсти, его длина – 10 мет­ров, ширина – 6.

У каждого посетителя музея свое воображение, свой багаж знаний, благодаря чему он может найти созвучное своей душе, увидеть для себя что-то особо ценное и близкое. Для меня самыми важными и интересными стали личные вещи Шокана Уалиханова и его семьи. Их не так много, как хотелось бы, конечно. В их числе шелковый пояс-кушак, расшитый цветами и украшенный бахромой в восточном стиле. Считается, что в этом поясе ученый-путешественник прибыл из поездки в Кашгарию, состоявшейся в 1858-1859 годах. Изделие выполнено из китайского шелка, не потеряло цвет, хотя хранится уже более 160 лет. До 1985 года пояс находился в фондах Алматинского государственного центрального музея, затем был передан в музей «Алтынемель», где хранится со дня его основания, а это уже больше 40 лет.

Еще один уникальный экспонат – револьвер, принадлежавший ученому. На его корпусе имеются надписи: «Шокану Валиханову», «1858». Как рассказали в музее, оружие было предоставлено путешественнику-этнографу в ходе его подготовки к поездке в Кашгарию: «Позже, в 1958 году, этот экспонат Алматинский государственный центральный музей приобрел у гражданина Геннадия Попова за 100 рублей. Оружие ему было подарено в 1936 году. Револьвер Шокана стал важной частью экспозиции.

Макет родного дома в Сырымбете вызывает щемящее чувство тоски. Родная земля была так далека…

В музейной экспозиции особое место занимают литературные труды ученого, увидевшие свет в разное время в российских журналах. Представлены номера известного русского революционного издания «Колокол» и литературного общественно-политического журнала «Современник». Шокан всегда читал их, и в «Современнике» неоднократно выходили его статьи. А в «Колоколе» увидело свет «Письмо к издателю», написанное по материалам Шокана Валиханова. Рядом и журнал «Туркестан». Среди ценнейших и сборник «История русской этнографии» 1892 года, где увидели свет воспоминания об ученом его современников и друзей.

Представлены в музее и экспозиции, рассказывающие об истории казахского народа, его быте, культуре.

Во время своего приезда в область Глава государства Касым-­Жомарт Токаев сказал: «Мы должны прославлять Шокана Уалиханова на мировом уровне. …Мы должны уважать наших предков. О таких исторических местах необходимо постоянно рассказывать и знакомить с ними подрастающее поколение».

Эти слова с особой радостью восприняли работники музея.

– Нас вдохновили слова нашего Президента о мемориальном комплексе Шокана Уалиханова. Это значит, что будет проведен капитальный ремонт, отремонтированы дороги, обновится экс­позиция, и в целом откроются новые возможности для развития нашего музея. Величие таланта, ума и значение личности Шокана для нашего народа и всего мира невозможно переоценить. Он яркий пример служения своей родной земле для молодого поколения, – отметила заведующая государственным мемориальным музеем Шокана Уалиханова «Алтынемель» Марал Рахатова.

Сейчас рядом с музеем капитально ремонтируется здание бывшего Дома приемов, где раньше проходили встречи и конференции с участием географов, исследователей, располагалась гостиница и столовая. На протяжении нескольких десятков лет здание было заброшено, а теперь возрождается. Реконструкцию начали в прошлом году. Также утверждена проектно-сметная документация реконструкции дороги, ведущей к месту захоронения Шокана Уалиханова. К слову, в 2019 году в музее был проведен текущий ремонт.

По данным областного управления культуры, архивов и документации, в бывшем здании Дома приемов планируется разместить культурно-исследовательский центр, мастерские прикладного искусства, а также гостиницу.

В новом центре смогут встречаться ученые, исследователи, краеведы, просто любители истории и все те, кто посвятил себя изучению личности и пути Шокана Уалиханова. Тем более что в кругах шокановедов говорят о «белых пятнах» в наследии ученого, которые еще предстоит изучить и понять.

– Музей Шокана Уалиханова является точкой притяжения для ученых, исследователей и писателей со всего мира. К нам приезжали российские журналис­ты, ученые и путешественники из Японии, стран Европы. После ввода в эксплуатацию центра у нас появится возможность обеспечить условия для приема приезжающих, а это даст возможность глубже изучать жизнь и творчество нашего знаменитого соотечественника. Стоит отметить, что в целях популяризации жизни и деятельности ученого на постоянной основе мы сотрудничаем с Институтом истории и этнологии им. Шокана Уалиханова, шокановедами, потомками ученого. Организовываем передвижные выставки, к примеру, «Наследие Шокана», «Вклад Ш. Уалиханова в музыку», которые были представлены в Военно-историческом музее Вооруженных сил РК в столице, Центральном государственном музее в Алматы, Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, областном историко-краеведческом музее им. М. Тынышпаева в Талдыкоргане и на родине ученого – в Кокшетау. В год по две-три подобные выездные выставки проводим, – отмечает заведующая музеем «Алтынемель» Марал Рахатова.

По ее словам, мемориальный комплекс в год посещают до 2 500 туристов, есть среди них и иностранные, которые приезжают специально, чтобы увидеть музей и место захоронения ученого.

– Конечно, поток туристов приостановила пандемия коронавируса, но, уверена, вскоре все вернется в свою колею. Тем более что благодаря поддержке Главы государства музей ждет много нового, – говорит Марал Рахатова, отмечая, что в планах развития музея рассматриваются варианты использования информационных киосков, аудиогидов, QR-кодов.