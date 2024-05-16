Казахстан и Франция укрепляют сотрудничество в сфере кинематографии

Центр поддержки национального кино Казахстана и национальный центр кинематографии и анимации Франции подписали меморандум о сотрудничестве в рамках международного кинофестиваля в Каннах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: ortcom.kz

Этот важный шаг направлен на расширение культурных связей между двумя странами и укрепление кинематографической индустрии.

Стороны договорились сотрудничать в вопросах распространения кинопродукции на территории партнёра.

«Распространение кинопродукции за границей играет важную роль в продвижении культурного многообразия. Мы ценим сотрудничество с наццентром кинематографии и анимации Франции и с нетерпением ждем обмена экспертными знаниями и поддержки продвижения кинопродукции», – отметил председатель центра Курманбек Жумагали.

Национальный центр кинематографии и анимации Франции готов оказать содействие в популяризации казахстанских фильмов во Франции и дубляже французских фильмов на казахский язык.