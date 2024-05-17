Сборы в прокате не оправдали затраты «Казахфильма»

В Мажилисе прошла презентация отчетов правительства и высшей аудиторской палаты (ВАП) об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

ВАП сообщила о том, что «Казахфильм» и государственный центр поддержки национального кино терпят убытки каждый год. С 2016 по 2022 годы убыток вырос с 10,5 млн тенге до 881,5 млн тенге.

Общая сумма сборов в прокате составила 695,1 млн тенге, тогда как на производство 17 фильмов «Казахфильмом» было затрачено 14,6 млрд тенге. Доля сбора от стоимости кинокартины составила 4,8%.

Государственный центр поддержки национального кино за 2019-2023 годы выпустил 19 кинокартин, которые собрали в прокате 1,1 млрд тенге, в то время как затрачено было 6,7 млрд тенге. Доля сбора от стоимости кинокартины составила 16,7%.