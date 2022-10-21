Почему не дешевеет бензин АИ-92, объяснили в Минэнерго РК

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, почему в некоторых регионах страны сохраняется высокая стоимость бензина АИ-92, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Болат Акчулаков отметил, что по бензину АИ-92 наоборот сохранили цену.

«Сейчас самая главная задача – сохранить этот уровень цен. Единственная рокировка, которую мы делали, это со 182 тенге за литр некоторым регионам пришлось установить цену 187 тенге. Объясню почему. К примеру, ВКО. Есть регионы, которые находятся на максимальном отдалении от нефтеперерабатывающих заводов, есть регионы, в которые доставка топлива, в том числе бензина, осуществляется только автовозами, то есть там нет железных дорог. Мы договорились, что до таких отдельных регионов цена будет дополнительно поднята до 187 тенге», – пояснил он.

Это было сделано для того, чтобы безубыточно довозить топливо.

«Задачи по снижению стоимости бензина АИ-92 сейчас не стоит. Стоит вопрос ее сохранения. Плюс к этому скажу, если мы будем сейчас снижать цены, учитывая, что у нас с сопредельными странами разница достигла 100 и более тенге (по дизтопливу вообще порядка 200 тенге), это приведет к еще более массовому оттоку данного вида топлива, и тогда действительно будет дефицит», – резюмировал министр.