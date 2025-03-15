Почему отличники попали в разряд двоечников

Из 18 учебных заведений, выдержавших экзамен, только одно получило отметку «отлично», 16 – «хорошо», еще одно аттестовали с пометкой «требует улучшения».

Аттестация проводится для контроля соответствия образовательных услуг требованиям государственного стандарта. Проверке подлежат все учебные заведения независимо от формы собственности. Она проводится без посещения школ. Специальная комиссия проверяет электронные документы, предоставленные учебными заведениями. В ее составе – педагоги города, имеющие высшую и первую категории, педагоги-эксперты, мастера, методисты, руководители учреждений образования и их заместители.

– Подведены итоги аттестации школ за 2024 год, их список сос­тавлен еще в ноябре позапрошлого года, – поясняет руководитель отдела департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента Дина Агманова. – Перечень утверждают заранее, чтобы школы могли проанализировать свои сильные и слабые стороны, исправить недочеты и нарушения, привести в порядок документацию, которая изучается в ходе проверки.

Аттестация проводится раз в пять лет, продолжается не более семи рабочих дней и состоит из нескольких этапов. В том числе предполагает проверку знаний школьников. Комплексное тес­тирование проходят ученики 4-х и 9-х классов.

Аттестация также включает самооценку школ. Каждая из них в конце учебного года дает оценку своей образовательной и воспитательной деятельности. Так вот, 43 из 70 школ поставили себе «отлично», а 16 – «хорошо».

– Конечно, школы сильно завысили самооценку, учитывая, что только одна из 43 школ подтвердила свой «отличный» уровень, – говорит Дина Темирхановна. – Нас беспокоит и то, что с первого раза аттестованы всего 18 школ. Еще столько же прошли переаттестацию, которая допус­кается существующими правилами. Среди них нет ни одной, что получила высший балл. 13 учебных заведений оценены на «хорошо» и еще пять с пометкой «требуют улучшения». 34 школы пойдут на третий круг, до конца учебного года все они должны пройти аттестацию. Если это не будет сделано до 25 мая текущего года, то учебное заведение не сможет выдавать документы строгой отчетности, то есть выпускники не получат аттестаты.

Подобная ситуация в Шымкенте была в прошлом году. Средние школы № 112 им. Б. Садыкова и № 73 не аттестовали. Выпускников из этих школ приказом управления образования перевели в соседнюю, чтобы они смогли получить аттестаты, а учебные заведения продолжили работу над ошибками.

Среди основных нарушений, выявленных в ходе аттестации, в департаменте называют несоответствие рабочих планов типовым учебным и расписанию уроков, неосвоение базового содержания предметов, нарушения при проведении контрольных срезов учеников, несвоевременную переподготовку педагогов.

Так, в 22 школах выявлены нарушения в освоении базового содержания общеобразовательных предметов. Педагоги не всегда своевременно направляются на курсы повышения квалификации. В общей сложности в 34 школах 241 учитель не прошел курсы повышения квалификации педагогов. В 11 школах выявлены 18 педагогов, образование которых не соответствует профилю.

В восьми школах при обучении детей с особыми потребностями не выполнены требования инклюзивного образования по коррекции нарушений развития и социальной адаптации. В четырех школах не соблюдали недельную учебную нагрузку, а в двадцати – выявили нарушения в организации учебного процесса с учетом особенностей и индивидуальных возможностей обучающихся.

Проведение контрольных срезов, так называемых СОРов и СОЧей, оказалось в зоне повышенного внимания аттестационной комиссии. Выяснилось, что в 33 школах нарушены критерии оценки учебных достижений школьников и соблюдения требований формативного и суммативного оценивания. По существующим нормативам их должно быть не более трех в день, но фактически ученики выполняли до четырех и более тестов и, как правило, в последние перед каникулами дни, что тоже считается нарушением.

Провал аттестации школ стал поводом для проведения экстренного брифинга, на котором заместитель акима города Сарсен Куранбек, курирующий сферу образования, заявил, что Шымкент занимает 20-е мес­то из 20 регионов по качеству образования. По его мнению, это следствие системных проб­лем, которые накапливались годами. Тут и низкое качество преподавания, и нехватка квалифицированных кадров, и слабая работа целевых школ, и недостаточное материально-техническое оснащение.

«Из 130 учителей 55, имея стаж 20–35 лет, не сдали тестирование», – сообщил Сарсен Куранбек. При этом директора восьми школ не обеспечили явку учителей на курсы повышения квалификации, оплаченные государством.

– Управление образования города Шымкента должно своевременно оказывать школам методическую помощь, – считает Дина Агманова. – Ответственные специалисты в школах не знают нормативных правовых актов – этот вывод по итогам аттестации лежит на поверхности. Если кад­ры не проходят один раз в пять лет госаттестацию, то, значит, нет перспективного планирования. Работу школ, не прошедших повторную аттестацию, изучат эксперты с выездом на место, чтобы помочь им привести учебную и воспитательную работу в соответствие с требованиями государственного образовательного стандарта.