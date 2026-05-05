Фонд «Даму» запускает мобильные фронт-офисы для поддержки МСБ в малых городах и селах

Основная цель проекта - обеспечить предпринимателей актуальной информацией о мерах государственной поддержки, реализуемых Холдингом «Байтерек» путем проведения консультаций, а также приема заявок на местах

Фонд развития предпринимательства «Даму» (дочерняя организация НИХ «Байтерек») запускает мобильные фронт-офисы, направленные на повышение доступности государственной поддержки для бизнеса в отдалённых городах и районных центрах. Инициатива реализуется при поддержке Правительства в рамках поручения Главы государства по расширению охвата МСБ мерами поддержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ РК

В рамках инициативы консультанты Фонда будут выезжать в отдаленные регионы совместно с представителями акиматов, НПП «Атамекен» и БВУ. Мобильные группы охватят моногорода, районные центры и сёла. Это особенно актуально в условиях реализации региональной программы «Іскер аймақ», которая направлена на вовлечение предпринимателей из сёл и малых городов в меры государственной поддержки. Программа помогает превращать потенциал регионов в реальные производственные мощности через развитие локальной переработки сырья.

Предпринимателям будут представлены ключевые меры поддержки не только Фонда «Даму», но и других дочерних организаций в рамках единого фронт-офиса Холдинга «Байтерек», включая Банк развития Казахстана, Фонд развития промышленности, Экспортно-кредитное агентство и Qazaqstan Investment Corporation:

- субсидирование процентных ставок по кредитам;
- гарантирование займов при недостаточности залога;
- льготное кредитование в рамках государственных программ;
- инструменты лизингового финансирования;
- инструменты микрофинансирования для начинающих предпринимателей;
- инструменты поддержки экспортных проектов;
- поддержка обрабатывающей отрасли и лизинга;
- нефинансовую поддержку - обучение, консультации и сопровождение проектов.

Мобильные фронт-офисы будут работать по утвержденному графику, охватывая 17 регионов Казахстана (за исключением городов Астана, Алматы и Шымкент). Выезды планируется проводить еженедельно, с возможностью увеличения частоты в зависимости от спроса и уровня предпринимательской активности. График выездов будет заранее публиковаться на сайте www.damu.kz и социальных сетях Фонда.

Реализация проекта позволит повысить доступность, прозрачность и эффективность мер государственной поддержки, стирая географические барьеры между городом и селом. Предприниматели в селе получат такие же возможности и доступ к инструментам, как и бизнес в крупных городах, что будет способствовать равномерному развитию предпринимательства по всей стране, отметили в МНЭ.

