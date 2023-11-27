"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках

Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности МВД регулярно проводят беседы в учебных заведениях о последствиях участия в незаконном обороте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Опросы полицейских среди студентов показали: последние не понимают, что любые действия с наркотиками неизбежно приводят к задержанию и длительному лишению свободы.
Максимальное наказание от 7 до 15 лет лишения свободы назначается за сбыт уже 1,5 грамма такого синтетического наркотика, как мефедрон.
Теперь полицейские организовали рейды в студенческих общежитиях. Студентам, проживающим в общежитиях без контроля родителей, рассказывают о последствиях употребления любых психоактивных веществ и наказании за сбыт наркотиков.
В ходе рейдов кинологи со служебными собаками обследуют помещения общежитий на наличие наркотиков. За неделю в разных регионах страны проведено 25 таких рейдов.
«Студенты и подростки часто становятся легкой добычей наркодилеров. Начиная самостоятельную жизнь, стремясь заработать в свободное время, молодые люди не всегда осознают ответственность, которая наступает за любые противоправные действия. Задача МВД – предупредить каждого школьника и студента о последствиях такого «заработка».
Важно, чтобы каждый знал, что с 16 лет он несет полную взрослую ответственность за все действия с наркотиками. Так, закладчики или курьеры могут получить наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. За рекламу, пропаганду наркотиков в Интернете, положительные отзывы на форумах о тех или иных наркотиках предусматривается от 3 до 6 лет лишения свободы», – рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.