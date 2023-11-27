"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках

Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности МВД регулярно проводят беседы в учебных заведениях о последствиях участия в незаконном обороте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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Опросы полицейских среди студентов показали: последние не понимают, что любые действия с наркотиками неизбежно приводят к задержанию и длительному лишению свободы.

Максимальное наказание от 7 до 15 лет лишения свободы назначается за сбыт уже 1,5 грамма такого синтетического наркотика, как мефедрон.

Теперь полицейские организовали рейды в студенческих общежитиях. Студентам, проживающим в общежитиях без контроля родителей, рассказывают о последствиях употребления любых психоактивных веществ и наказании за сбыт наркотиков.

В ходе рейдов кинологи со служебными собаками обследуют помещения общежитий на наличие наркотиков. За неделю в разных регионах страны проведено 25 таких рейдов.