Несоответствие диплома и трудовых обязанностей приводит к снижению заработной платы на 15%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой Минтруда РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) представили национальный доклад по рынку труда – «Рабочая сила будущего: молодежь на рынке труда Казахстана».

Так, ежегодный приток молодых работников на рынок труда прогнозируется на уровне 300 тысяч человек. Согласно данным ЦРТР, при сохранении текущих тенденций в трудоустройстве молодежи к 2030 году ряд регионов может столкнуться с дефицитом рабочих мест.

Соотношение найма и самозанятости на молодежном рынке труда на протяжении пяти лет остается неизменным – 78% наемных работников и 22% самозанятой молодежи.

«В то же время в разрезе отраслей экономики наблюдается переток трудоспособной молодежи в сферу услуг и торговли, на фоне снижения молодежной занятости в промышленности и сельском хозяйстве», – заметили аналитики.

В рамках исследования аналитики ЦРТР проследили взаимосвязь уровня образования и дальнейшего трудоустройства выпускников. Почти 20% занятой молодежи работает не по специальности. Следствием несоответствия диплома и трудовых обязанностей является снижение заработной платы на 15%.

Эксперты также отмечают, что система образования отличается высокой инертностью. Это ставит новые вызовы по подготовке специалистов. Молодое поколение работников – приверженцы таких глобальных трендов занятости, как «work-life balance» и «life-long learning».

«Молодые специалисты, как правило, амбициозны, предпочитают гибкий график занятости и открыты возможностям переквалификации и смены карьерного вектора. Получение и развитие различных навыков (hard, soft, green skills) является эффективным способом ускоренной интеграции молодежи в постоянно меняющийся рынок труда», – отмечают аналитики.

В Национальном докладе приводится обзор современных навыков, пользующихся спросом на рынке труда.

За последние пять лет в республике было выделено более 63 млрд тенге на поддержку мер, ориентированных на занятость молодежи, таких как молодежная практика, первое рабочее место, контракт поколений, гранты для молодежи. Адресатами стали более 1,2 млн молодых людей, 70% из которых трудоустроились на постоянную работу.

Также эксперты сделали обзор возможностей цифровой экосистемы занятости ENBEK, которая позволяет молодежи самостоятельно осуществлять поиск работы, обучаться и приобретать актуальные навыки, получать услуги для выхода на рынок труда.