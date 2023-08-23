Почти 30 млрд тенге выделили для льготного микрокредитования молодежи в Казахстане

Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В пресс-службе Правительства РК рассказали об очередном блоке выполненной работы в ходе реализации послания главы государства народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, через АО «Аграрная кредитная корпорация» запущен механизм льготного микрокредитования молодежи.

По состоянию на 10 августа текущего года поступило более 5,3 тыс. заявок, одобрено 3 344 проекта.

Выданы льготные кредиты на 11,4 млрд тенге на реализацию 2 577 проектов. Остальные – на стадии финансирования.

Отмечается, что среди получателей льготных кредитов преобладают предприниматели из сфер животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса.

В целом в 2023 году планируется выдать 5 796 микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, добавили в Правительстве.

#Правительство #молодежь #льготы #заявки #микрокредитование

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