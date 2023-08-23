Почти 30 млрд тенге выделили для льготного микрокредитования молодежи в Казахстане

В пресс-службе Правительства РК рассказали об очередном блоке выполненной работы в ходе реализации послания главы государства народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.
Так, через АО «Аграрная кредитная корпорация» запущен механизм льготного микрокредитования молодежи.
По состоянию на 10 августа текущего года поступило более 5,3 тыс. заявок, одобрено 3 344 проекта.
Выданы льготные кредиты на 11,4 млрд тенге на реализацию 2 577 проектов. Остальные – на стадии финансирования.
Отмечается, что среди получателей льготных кредитов преобладают предприниматели из сфер животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.
Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса.
В целом в 2023 году планируется выдать 5 796 микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, добавили в Правительстве.