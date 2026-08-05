В Казахстане завершен ключевой этап строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи

В Казахстане завершена морская прокладка Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: t.me/KZgovernment

Подводный кабель успешно достиг побережья Казахстана, что ознаменовало завершение наиболее сложной части проекта, реализуемого компаниями «Казахтелеком» и AzerTelecom International. Новый маршрут Актау — Сумгаит объединит цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана и станет прямым высокоскоростным коридором передачи данных между Азией и Европой. Проект повысит надежность международной связи и укрепит транзитный потенциал двух стран.





С ходом завершения морского этапа работ с борта судна-кабелеукладчика ознакомились заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, Председатель Правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин и генеральный директор AzerTelecom International Ана Накашидзе.