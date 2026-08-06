Развитие легкой промышленности обсудили с отечественными производителями

Комплексный план развития легкой промышленности до 2030 года обсудили на встрече под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина с участием представителей профильных министерств, НПП «Атамекен», фонда «Даму» и отечественных предприятий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу правительства

Фото: primeminister.kz

Участникам представили основные положения Комплексного плана развития легкой промышленности на 2026–2030 гг. Как отметил вице-министр промышленности Олжас Сапарбеков, документ включает 28 мероприятий, направленных на совершенствование законодательства, механизмов закупок, противодействие теневому импорту, привлечение инвестиций, развитие отечественных брендов и подготовку кадров.

Среднесрочные меры предусматривают обеспечение производителей сырьем, расширение рынков сбыта и создание равных конкурентных условий при государственных закупках. В долгосрочной перспективе акцент сделан на углублении локализации производства и повышении прозрачности рынка. В частности, прорабатывается внедрение системы полной прослеживаемости сырья и продукции с использованием механизма «виртуальных складов» и электронных счетов-фактур.

Одним из ключевых инструментов станет внедрение соглашений о повышении локализации с предприятиями отрасли, предусматривающих встречные обязательства бизнеса по увеличению объемов производства, локализации, созданию рабочих мест и повышению квалификации сотрудников. Взамен предприятия смогут рассчитывать на комплекс мер государственной поддержки, включая льготное финансирование, лизинг оборудования, специальные инвестиционные контракты и долгосрочные договоры закупок.

По данным министерства торговли и интеграции, в Казахстане наибольшее количество отечественных производителей сосредоточено в легкой промышленности и сельском хозяйстве. Основным драйвером спроса на отечественную продукцию сегодня остается государственный и квазигосударственный сектор. Вместе с тем импорт по-прежнему существенно преобладает во внешней торговле отрасли, что свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего развития отечественного производства. Таким образом, дальнейшее развитие отрасли будет связано с расширением присутствия отечественных товаров на коммерческом рынке.

Отдельно были представлены меры по поддержке казахстанских производителей. Законодательно закреплена норма о выделении не менее 30% полочного пространства для отечественных товаров, а для торговых объектов с государственной поддержкой – не менее 50%. Ограничены случаи необоснованного отказа торговых сетей в заключении договоров поставки и завышения арендной платы. Кроме того, по поручению премьер-министра министерство торговли и интеграции разрабатывает комплексную программу поддержки и продвижения продукции под брендом «Қазақстанда жасалған».

В ходе встречи НПП «Атамекен» совместно с Фондом развития предпринимательства «Даму» представили участникам предложения по проведению X выставки отечественных производителей Ulttyq Ónim с акцентом на развитие легкой промышленности. Предлагается расширить деловую программу за счет отраслевой пленарной сессии, круглых столов по развитию продаж через маркетплейсы и ритейл, практических мастер-классов, консультаций по экспорту и логистике, а также проведения Fashion Day и конкурса «Лучший бренд легкой промышленности Казахстана». Ожидается, что выставка станет площадкой для продвижения отечественных производителей, развития кооперации между бизнесом, торговыми сетями и маркетплейсами, а также будет способствовать популяризации продукции казахстанского производства.

Председатель правления СРО «QazTextileIndustry» Гульмира Уахитова подняла вопрос высокой стоимости сертификации продукции для участия в государственных закупках, а также предложила дифференцировать меры государственной поддержки для предприятий с высокой локализацией, специализирующихся в основном на серийном производстве униформы, и производителей, развивающих собственные бренды.

Серик Жумангарин отметил, что сертификация остается необходимым инструментом обеспечения качества и безопасности продукции. Вместе с тем министерству торговли и интеграции поручено проработать возможность снижения стоимости сертификации, увеличения срока действия сертификатов и отдельных послаблений для предприятий, которые будут работать по специальным инвестиционным контрактам.

Президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Салтанат Абдикаримова обратила внимание на необходимость совершенствования требований к государственным закупкам и разработки типовых технических спецификаций для отечественных производителей.

Директор фабрики «ПО Глобал-спецодежда» Надежда Шабаева предложила учитывать при государственных закупках вклад предприятий в создание рабочих мест, уровень локализации производства и инвестиции в модернизацию, а также расширить практику долгосрочных контрактов с добросовестными отечественными производителями.

Отдельно участники обсудили вопросы производства школьной формы. По итогам встречи профильным государственным органам поручено проработать предложения бизнеса, включая совершенствование требований к качеству продукции и механизмов государственной поддержки.

Как отметил Серик Жумангарин, для министерства национальной экономики развитие легкой промышленности имеет особое значение, прежде всего, с точки зрения создания рабочих мест и развития отечественного производства.