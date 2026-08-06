Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в Кыргызстане

Правительство
Айман Аманжолова
корреспондент

В городе Чолпон-Ате под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе

Фото: t.me/KZgovernment

Участие приняли премьер-министры Армении, Беларуси, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана, председатель правительства России, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу правительства

Главами государств-членов ЕАЭС поставлены задачи по сохранению макроэкономической стабильности и повышению экономического потенциала региона, улучшению качества жизни населения, развитию взаимной торговли, устранению препятствий на рынке Объединения.

«В рамках председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза мы последовательно выступаем за развитие искусственного интеллекта, создание логистических хабов, цифровизацию промышленности и агропромышленного комплекса, обеспечение безбарьерной торговли и выстраивание глобального диалога с внешними партнерами. Именно эти задачи были обозначены Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в своем обращении к главам государств-членов. Уверен, что достигнутые по итогам нашего заседания договоренности внесут весомый вклад в реализацию поставленных целей и дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС», — подчеркнул Олжас Бектенов.

На заседании в узком формате рассмотрены вопросы продовольственной обеспеченности государств-членов и дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества с основными торговыми партнерами ЕАЭС. Участники также обменялись мнениями по созданию благоприятных условий для выхода товаров государств ЕАЭС на новые рынки.

Премьер-министр Казахстана отметил, что новый механизм финансового содействия в сфере АПК, подписанный главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане в мае текущего года, позволит не только поддерживать положительную динамику производства сельскохозяйственной продукции, но и развивать взаимную торговлю, стимулировать совместные кооперационные проекты.

Работа заседания ЕМПС продолжится в расширенном составе.  

 

#Казахстан #Кыргызстан #ЕМПС

Популярное

Все
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Логистический прорыв
Не теряя поливной влаги
Рассмотрен комплексный план развития легпрома
Гостья на кирпичной стене
Ставка на инженеров
Цифровые проекты полиции
Программа модернизации – в действии
Запущена программа по обучению безработных женщин
Песни Абая – в сердцах молодежи
Наши школьники покоряют «Сириус»
«Шить» будущее своими руками
Обеспечить транспарентность процесса
На службе Отечеству и народу
От увлечения – к мечте
Тюркский культурный код в произведениях Батухана Баймена
Аль-Фараби: городская среда и субъектность человека
Не хочется уезжать
Жизнь за окном
Нужен ли бумажный документ?
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
«Зеленое сердце» Семея
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Витаминный конвейер с пригородных полей
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Формируя электоральную повестку
Задействованы возвращенные активы
Масштабное шоу пройдет в столице
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
Завершить уборку в срок
Безопасность и образование детей – под особый контроль
Два взгляда на одну эпоху
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау

Читайте также

Развитие легкой промышленности обсудили с отечественными пр…
В Казахстане завершен ключевой этап строительства Транскасп…
Меморандум о создании экосистемы по производству авиатоплив…
Меры поддержки отечественных товаропроизводителей озвучили …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]