Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в Кыргызстане

В городе Чолпон-Ате под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе

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Участие приняли премьер-министры Армении, Беларуси, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана, председатель правительства России, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу правительства

Главами государств-членов ЕАЭС поставлены задачи по сохранению макроэкономической стабильности и повышению экономического потенциала региона, улучшению качества жизни населения, развитию взаимной торговли, устранению препятствий на рынке Объединения.

«В рамках председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза мы последовательно выступаем за развитие искусственного интеллекта, создание логистических хабов, цифровизацию промышленности и агропромышленного комплекса, обеспечение безбарьерной торговли и выстраивание глобального диалога с внешними партнерами. Именно эти задачи были обозначены Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в своем обращении к главам государств-членов. Уверен, что достигнутые по итогам нашего заседания договоренности внесут весомый вклад в реализацию поставленных целей и дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС», — подчеркнул Олжас Бектенов.

На заседании в узком формате рассмотрены вопросы продовольственной обеспеченности государств-членов и дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества с основными торговыми партнерами ЕАЭС. Участники также обменялись мнениями по созданию благоприятных условий для выхода товаров государств ЕАЭС на новые рынки.

Премьер-министр Казахстана отметил, что новый механизм финансового содействия в сфере АПК, подписанный главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане в мае текущего года, позволит не только поддерживать положительную динамику производства сельскохозяйственной продукции, но и развивать взаимную торговлю, стимулировать совместные кооперационные проекты.

Работа заседания ЕМПС продолжится в расширенном составе.