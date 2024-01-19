Почти 50 млн тенге выманил аферист у алматинцев

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как оказалось, в прошлом мужчина уже имел судимость за совершение аналогичного преступления

Фото: polisia.kz

Прибыльный "бизнес" развернул в Алматы житель Туркестанской области. Его задержали полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Как выяснилось, 37-летний мужчина предлагал свои услуги для приобретения жилья по заниженной цене. От "клиентов", как оказалось, не было отбоя. Суммы задатка варьировались в зависимости от "услуги". Общая сумма ущерба составляет около 48 млн тенге.

"Следователи проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурант водворен в изолятор временного содержания", — рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

К слову, в прошлом мужчина уже имел судимость за совершение аналогичного преступления, добавили в полиции.

 

#арест #аферист #мошенник

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