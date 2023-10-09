Почти 500 млрд тенге вернули казахстанцы в ЕНПФ

Банки и финансы
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Искакова Айдана
корреспондент

С начала года около 3,7 трлн тенге перевели с ЕНПФ на спецсчета казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz

Порядка 1,9 млн заявлений казахстанцев на приобретение жилья и (или) лечение исполнено АО «ЕНПФ» по состоянию на 1 октября 2023 года, согласно которым переведено около 3,7 трлн тенге на специальные счета, открытые в банках-уполномоченных операторах. Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передает Kazpravda.kz.

На жилье

В период с января по сентябрь 2023 года ЕНПФ исполнено более 1,4 млн заявлений вкладчиков (получателей) в целях использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На специальные счета казахстанцев ЕНПФ перевел около 3,3 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат - около 2,3 млн тенге.

Самыми активными стали жители Алматы (23,12% от общей суммы, переведенной уполномоченным операторам), Мангистауской области (16,28%), Астаны (13,86%). 

Цели, на которые вкладчики (получатели) используют свои накопления, следующие: 34,94% от всех заявлений - это приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет), 21,18% заявлений - в целях пополнения вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, 15,77% заявлений - на частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком), 15,19% - на частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений.

Уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

При этом, по данным пресс-службы, 488,86 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

На лечение

ЕНПФ исполнено 457 513 заявлений на лечение на сумму 391,79 млрд тенге. Средний размер изымаемой суммы составляет порядка 0,86 млн тенге. Свыше 96% заявлений казахстанцев исполнены в целях оказания стоматологических услуг, 2,5% заявлений - офтальмологических услуг. На остальные медицинские направления использовано менее 1% пенсионных сбережений.

При этом на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ возвращена сумма в размере 35,13 млрд тенге, данные средства не были использованы в установленные сроки по заявлению заявителя и иным причинам.

В частное управление

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 октября текущего года с 18.02.2021 г. переведено свыше 12,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 9 240 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,4 млн тенге. 

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с пятью УИП. Как отметили в фонде, из суммы порядка 12,7 млрд тенге – 39,4% или 5 млрд тенге переведено в АО «Jusan Invest», 22,6% или 2,9 млрд тенге в АО «Halyk Global Markets», 16,7% или 2,1 млрд тенге в АО «BCC Invest», 13,3% или 1,7 млрд тенге - в АО «Halyk Finance», 8% или чуть более 1 млрд тенге в АО «Сентрас Секьюритиз».

Напомним, с 1 июля 2023 года вкладчики имеют возможность передавать УИП до 50% своих накоплений за счет обязательных видов взносов (ОПВ и ОППВ) без учета порога достаточности. Накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов, можно передать УИП в размере 100%. За июль-сентябрь 2023 г. этим правом воспользовались 2 479 казахстанцев, переведя управляющим портфелем 3,8 млрд тенге согласно 3 240 заявлений на перевод.

После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому. За период с 16 марта 2022 года по 30 сентября 2023 года поменяли УИП 122 заявителя согласно 173 заявлениям на перевод из одного УИП в другой на общую сумму 403 млн тенге.

С 01.07.2023 года сократился срок возврата пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК с двух лет до одного года. С 15 марта по 30 сентября 2023 года ЕНПФ исполнены 693 заявления от 418 казахстанцев по переводу средств в НБРК из УИП на сумму порядка 2,5 млрд тенге. В результате под управлением УИП с учетом инвестиционного дохода находится порядка 11,8 млрд тенге.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением правления Национального банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального банка РК до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений под управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

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