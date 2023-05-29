Почти 500 профстандартов разработают и пересмотрят в Казахстане

Профессиональные стандарты послужат основой для разработки образовательных программ и будут учтены при признании профессиональных квалификаций специалистов, отметили в министерстве.

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В рамках развития Национальной системы квалификаций (НСК) в 2023 году планируется разработать 220 профессиональных стандартов и актуализировать ещё 278. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Данная работа ведется госорганами совместно с отраслевыми ассоциациями работодателей при непосредственной координации Проектного офиса по развитию НСК при МТСЗН.

На сегодня уже начата работа по разработке 44 новых и актуализации 67 профстандартов, которые совокупно охватят около 800 профессий.

«В рамках проведенной работы в 2022 году актуализировано 170 и утвержден 21 новый профстандарт, совокупно было охвачено более 1,4 тыс. профессий. Координацию этой работы осуществляет Проектный офис по развитию Национальной системы квалификаций», – рассказала заместитель директора Департамента развития НСК и прогнозирования МТСЗН Асем Умирбаева.

Профессиональные стандарты нацелены на аккумулирование актуальных требований рынка к работникам, послужат основой для разработки образовательных программ и будут учтены при признании профессиональных квалификаций специалистов, отметили в министерстве.