Почти 6 млрд тенге выделили на иммунизацию детей в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации в Казахстане и охраны здоровья детей премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о выделении средств на приобретение дополнительных объемов вакцин и медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Из резерва правительства выделяется 5 832 377 600 (пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона триста семьдесят семь тысяч шестьсот) тенге на иммунизацию детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию в рамках Национального календаря прививок.

В результате проведенного Министерством здравоохранения анализа, всего в Казахстане выявлено более 800 тыс. непривитых детей. Наверстывающая иммунизация будет проводиться против таких опасных инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, вирусные гепатиты А и В, корь, краснуха, столбняк, полиомиелит, паротит и гемофильная инфекция.

Средства будут направлены акиматам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов на приобретение 747 720 доз вакцин и 542 592 единиц шприцев. При этом в Восточно-Казахстанской области проведение наверстывающей вакцинации детей планируется за счет имеющихся объемов препаратов.

По данным Минздрава, в Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори. За последние 2 месяца уровень заболеваемости снизился на 32%. В рамках дополнительной массовой иммунизации привито порядка 1,3 млн человек, охват составил 91% от подлежащего вакцинации населения.

Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, в 2023 году была отмечена негативная динамика по коклюшу, при этом 91% заболевших – непривитые дети. Рост также произошел по краснухе, эпидемическому паротиту и вирусному гепатиту А.

Для недопущения роста заболеваемости опасными инфекциями среди населения глава правительства Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам взять на особый контроль вопрос своевременного проведения иммунизации и эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.