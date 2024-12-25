Почти 60 млн тенге ушли к мошеннику через фирму-однодневку в Караганде
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Аферист выманил деньги у инвесторов, обещая выгодные вложения
Сотрудники полиции Караганды задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник создал фирму-однодневку и активно рекламировал ее, предлагая гражданам вложить средства на выгодных условиях.
Четыре инвестора отозвались на его предложения и перечислили ему деньги на общую сумму 57 млн тенге. После получения денег мошенник перестал выходить на связь.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело, и проводится расследование. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.