Почти 60 млн тенге ушли к мошеннику через фирму-однодневку в Караганде

Мошенничество , Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Аферист выманил деньги у инвесторов, обещая выгодные вложения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции Караганды задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник создал фирму-однодневку и активно рекламировал ее, предлагая гражданам вложить средства на выгодных условиях.

Четыре инвестора отозвались на его предложения и перечислили ему деньги на общую сумму 57 млн тенге. После получения денег мошенник перестал выходить на связь.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело, и проводится расследование. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

#деньги #аферист #мошенник #фирма-однодневка

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