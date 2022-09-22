Экономика
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода

Около 60 млрд тенге взыскано в бюджет с 10-ти уполномоченных экономических операторов в результате проверок. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

В рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем, органы госдоходов с февраля по май провели внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10-ти уполномоченных экономических операторов, по результатам которых было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней.

Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов, отметили в комитете.

Принятыми совместными мерами органами госдоходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 59,5 млрд тенге, в том числе за счет самостоятельной уплаты – 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания – 2,5 млрд тенге.

Работа по принятию мер взыскания задолженности продолжается, добавили в КГД.

Напомним, в ходе выступления на заседании Мажилиса Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе, назвав уполномоченных операторов "неприкасаемыми", а просходящее на таможне на границе с Китаем - "самым настоящим бардаком".

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