Охрана природы и путь к устойчивому развитию

Мероприятие объединило представителей госорганов, науки и природоохранных организаций Казахстана, Турции, России, Кыргызстана и Узбекистана.

Участники встречи обсудили развитие экотуризма, инвестиционный потенциал особо охраняемых территорий, сохранение биоразнообразия и баланс между туристической инфраструктурой и охраной природы.

Как было отмечено в ходе конференции, за 30 лет Иле-Алатауский нацпарк площадью более 200 тыс. гектаров стал одной из крупнейших природоохранных территорий республики: здесь высажено свыше 5 млн деревьев, осуществляются программы восстановления лесов и сохранения редких животных. К юбилею национального парка была заложена капсула времени «Наследие будущим поколениям», открыт мемориально-информацион­ный центр академика Аймака Джангалиева, введена в эксплуатацию научно-познавательная тропа яблони Сиверса. За эти годы благоустроено 47 туристских маршрутов, осуществлено 94 различных инвестиционных проектов.

Выступая на конференции, вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев отметил, что Иле-Алатауский нацпарк стал одним из символов природного богатства Казахстана, играет ключевую роль в сохранении экосистем Северного Тянь-Шаня, биологического разнообразия, развитии науки, экологического просвещения и экотуризма. По словам спикера, нынешняя научно-практическая конференция призвана способствовать укреплению международного сотрудничества и выработке прак­тических решений в сфере охраны природы.

Как подчеркнул вице-министр: развитие экотуризма должно вестись в строгом соответствии с природоохранным законодательством и с учетом функционального зонирования национальных парков. Приоритетами остаются создание экологических троп и маршрутов, развитие экологической культуры в рамках инициативы «Таза Қазақстан» и регулирование туристической нагрузки. По его словам, с 2021 года в республике реализуется концепция развития экотуризма, пилотной площадкой которой стала алматинская группа национальных парков, включающая Иле-Алатауский парк, Кольсайские озера, Алтын-Эмель и Чарын. Этот опыт планируется распространить и на другие регионы Казахстана. Вице-министр также отметил интерес инвесторов к созданию экотроп, строительству визит-центров и объектов туристической инфраструктуры.

Со своей стороны генеральный директор нацпарка Ерболат Ахметов акцентировал, что сохранение природы – это общее дело государства, общества, науки и каждого гражданина.

На полях конференции представитель Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) Марат Алсаналеев отметил, что сохранение горных экосистем Евразии требует комплексного подхода к землепользованию, международного сотрудничества и экологического просвещения. В частности, это необходимо для экосистемы Северного Тянь-Шаня, частью которой является Иле-Алатауский национальный парк. Нужны совместные действия Казахстана и Кыргызстана по эффективному управлению природными и водными ресурсами, имеющими ключевое значение для стабильного развития стран Центральной Азии.

Директор НИИ туризма, профессор, мастер спорта международного класса Владимир Вуколов более 60 лет связан со сферой туризма. По его мнению, развитие экологического туризма должно основываться на ответственном отношении к природе и понимании его природоохранной миссии.

– Экотуризм – не просто отдых на природе, а возможность познакомиться с уникальными природными комплексами, изучить и осознать необходимость их сохранения, – считает ученый. – Международный опыт показывает, что наиболее перспективны организационные модели, при которых нацпарки одновременно выполняют природоохранные и просветительские функции, а доходы от туризма направляются на сохранение экосистем, восстановление природных ресурсов и развитие инфраструктуры.

Заведующий кафедрой рекреационной гео­графии и туризма КазНУ имени аль-Фараби Руслан Байбуриев отметил, что в условиях увеличения туристического потока особую актуальность приобретают вопросы определения рекреационной емкости природных территорий, расширения сети экологических маршрутов и снижения антропогенной нагрузки на наиболее посещаемые объекты.

– Необходимо отметить, что в Казахстане до сих пор отсутствует четкое законодательное определение экологического туризма. Даже в Законе «О туристской деятельности» понятие экотуризма раскрыто недостаточно подробно. Между тем в мировой практике экологический туризм представляет собой систему туристической деятельности, основанную на бережном отношении к природе, экологическом просвещении и активном вовлечении местного населения, – подчеркнул эксперт.