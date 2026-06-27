Народная партия Казахстана избрала нового председателя

Фото: НПК

В Астане состоялся внеочередной съезд Народной партии Казахстана, на котором делегаты избрали новым председателем партии Нурсултана Шоканова, передает Kazpravda.kz.

До избрания Шоканов возглавлял Алматинский городской и Алматинский областной филиалы партии, был депутатом маслихата Алматы, а также занимал руководящие должности в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

«По итогам голосования делегаты внеочередного съезда избрали председателем Народной партии Казахстана Нурсултана Шоканова», – сообщили в НПК.

На съезде также выступил прежний председатель Народной партии Ермухамет Ертысбаев. Он подвел итоги работы за последние три года, отметив, что партия укрепила свои позиции и расширила взаимодействие с гражданами.

«Мы научились не просто реагировать, а формировать повестку. Поднимать самые важные темы. Делать так, чтобы о проблемах людей говорили не кулуарно, а открыто. Сегодня внимание общества — это реальный инструмент влияния и решения проблем. И мы этим инструментом пользуемся», - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

Кроме избрания нового председателя, делегаты утвердили обновленную редакцию Устава Народной партии Казахстана и представили новую айдентику организации. В партии отметили, что изменения направлены на повышение эффективности внутренней работы и дальнейшее развитие политического объединения.

Нурсултан Шоканов родился в 1986 году в Алматы. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности «Финансы», получил степень Executive MBA в бизнес-школе IMD в Швейцарии. Имеет опыт работы в международной аудиторской компании Ernst & Young, предпринимательской сфере и общественной деятельности.