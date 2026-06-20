Журналисту Игорю Нестерову верил весь город

Его появление в СМИ было почти случайным. В конце 90-х годов редакции были необходимы авторы. Подойти к поиску персонала решили креативно, организовав необычный конкурс.

– Мы предложили кандидатам написать сказку. Главным призом были деньги – достаточно приличная сумма по меркам того времени. Повсюду шли сокращения, люди искали возможнос­ти для заработков. В общем, в редакцию посыпались сказки. Мы читали, изучали и наткнулись на работу Игоря Анатольевича… Это был шедевр! От сюжетной линии до самого стиля написания. Пригласили в редакцию. Вручили подарок и тут же предложили работать. Он согласился не раздумывая, – вспоминает бывший главный редактор Lada.kz Светлана Эшметова.

Он не оканчивал факультет журналистики и не строил карьеру в СМИ с юности. Но уже после первых мате­риалов стало понятно: в редакцию пришел человек с редким литературным даром.

– У него сразу было то, чему невозможно научить, – продолжает Светлана Александровна. – Есть люди, которые прекрасно знают правила, умеют собирать информацию, но текст у них остается сухим. А Игорь умел рассказывать историю. Причем так, что человек начинал читать и уже не мог остановиться.

С появлением нового автора возник неожиданный вопрос, под какой фамилией публиковать его материалы.

– Перебирали разные варианты, шутили. Я даже предлагала ему фамилию Ветров. Потом, кстати, один из героев его детективов носил такую фамилию. Но ему она не понравилась. Тогда я спросила, какая девичья фамилия у его супруги. Он ответил: «Нестерова». Я сказала: «Ну вот и отлично. Будешь Игорем Нестеровым», – рассказывает Светлана Эшметова.

Так появился журналист, имя которого спустя несколько лет станет известно прак­тически каждому жителю Мангистау.

Коллеги часто говорили, что если бы Игорь Нестеров полностью посвятил себя литературе, то вполне мог стать профессиональным писателем. Он писал рассказы, работал над детективными произведениями, его тексты отличались особой атмосферой и вниманием к деталям.

– У него был настоящий литературный талант. Иногда казалось, что журналистика для него тесновата. Он умел видеть сюжет там, где другие замечали просто набор фактов. Даже обычную городскую историю он мог превратить в полноценное повествование, – говорит Светлана Эшметова.

При этом его публикации никогда не были искусственно украшенными. Нес­теров обладал редким качеством: умел соединять художественное мастерство и журналистскую точность. Каждая его статья была живой. В ней всегда были люди, эмоции, характеры, он рассказывал историю конкретного человека. Именно поэтому его материалы читали даже те, кто обычно не интересовался новостями.

– Читатель мог почувствовать себя участником событий. Сегодня это называют сторителлингом. А тогда мы просто говорили: «Это текст Нестерова», – улыбается собеседница.

Однако главным качеством Игоря Анатольевича было отношение к людям.

– Он был абсолютно искренним человеком. Если брался за историю, то переживал ее вместе с героем. Иногда даже слишком сильно: продолжал следить за судьбой людей, помогал советом, звонил, узнавал, как развивается ситуация, – продолжает Светлана Эшметова.

Со временем жители Актау начали воспринимать его не только как журналиста. Для многих он стал последней надеждой. Когда не удавалось добиться справедливости через чиновников, коммунальные службы или различные инстанции, шли к Нестерову. Люди приходили в редакцию и говорили: «Нам нужен именно он».

Игорь Анатольевич обладал удивительным даром слушать. Люди доверяли ему такие вещи, которые не всегда готовы были рассказать даже родственникам. Он умел расположить к себе человека буквально за несколько минут. За годы работы он помог сотням жителей регио­на решить самые разные проблемы – от бытовых конфликтов до серьезных социальных вопросов. Но сам никогда не считал это чем-то особенным. Для него это были будни журналиста.

А еще Нестеров обладал невероятной эрудицией. Много читал, интересовался историей, литературой, культурой, политикой, мог поддержать разговор практически на любую тему. Иногда казалось, что он знает все. У него была потрясающая память. Если нужно было вспомнить какую-то историю десятилетней давности, фамилию героя публикации или детали события, достаточно было спросить Игоря Анатольевича. Он помнил невероятное количество информации.

Огромный профессиональный опыт не сделал его высокомерным. В нем никогда не было журналистской звезднос­ти. Хотя по популярности в городе он мог себе это позволить.

Особую роль Игорь Нестеров сыграл в судьбах молодых журналистов, которые приходили в редакцию. У него никогда не было официального статуса наставника, но многие сотрудники считали его своим учителем.

– Он удивительно чувствовал людей и очень хорошо видел талант. Если замечал в человеке способности, обязательно помогал раскрыться. Не давил, не поучал, а именно направлял. Мог подсказать тему, объяснить, как лучше построить материал, обратить внимание на детали, которые молодой журналист не замечал, – поясняет Светлана Александровна. – Через его профессиональную школу прошли многие авторы, которые сегодня работают в крупных редакциях, пресс-службах и медиапроектах страны. Он искренне радовался чужим успехам. Никогда не воспринимал молодых коллег как конкурентов. Наоборот, старался помочь им вырасти.

Сегодня среди журналистов Мангистау немало тех, кто вспоминает его советы, замечания и поддержку. Ведь настоящий учитель – это человек, который продолжает влиять на людей даже после своего ухода. Игорь Нестеров был именно таким.

В 2021 году его не стало. Он ушел пос­ле продолжительной болезни. Но даже она не могла оторвать его от профессии. Он оставался в работе практически до последних дней. Продолжал интересоваться происходящим, обсуждал темы, переживал за редакцию, за город, за людей...

Публикации Игоря Нестерова давно стали частью летописи региона, а его имя вошло в историю мангистауской журналистики. Память о нем продолжает жить не только в архивных публикациях, но и в принципах профессии, которым он оставался верен всю жизнь.