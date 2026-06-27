От маленькой капли – большие урожаи

Как рассказал при встрече Василий Игоревич, его плантации занимают порядка 35 гектаров, и на них выращиваются наиболее ходовые на рынке овощи. Есть капуста в ассортименте: пекинская, брокколи, цветная, белокочанная. При этом она делится еще на раннюю, среднюю и позднюю. Томаты представлены сортами «розовый», «красный», «черри» и «сливки». Кроме того, здесь выращиваются перцы, баклажаны, огурцы. Вся используемая фермером земля размечена на аккуратные делянки, на которых и поднимается зеленая витаминная продукция, которая после созревания пойдет к столу жителей не только Астаны, но и Кокшетау, Караганды и других регионов республики.

Хороший рост овощных посадок в период их вегетации обеспечивается капельным орошением. На данную систему полива в хозяйстве перешли еще восемь лет назад.

– Работаю на этом земельном участке уже давно, начинать приходилось еще с арычного полива, затем использовать оросительные установки «Фрегат». – рассказывает фермер. – Конечно, доводилось получать добрый урожаи и тогда, однако переход на капельное орошение открыл новые возможности. Во-первых, это огромное, многократное уменьшение объемов используемой воды, во-вторых, экономия времени и трудозатрат. Если при арычной системе для полива 30 гектаров овощей требовалось участие восьми рабочих, то «капля» позволяет управиться с этим же объемом работ всего двум поливальщикам.

При этом влага подпитывает корневища растений точечно, не распыляясь вокруг них, отдавая только выверенную порцию воды, поскольку ее избыток росту овощей вовсе не нужен. Чтобы влага не испарялась и максимально долго сохранялась в почве, высаженные ряды укрыты внизу пленкой. Еще весной под нее была высажена рассада, которой по мере роста овощеводы дают пробиться сквозь пленочное укрытие и продолжить рост под открытым небом.

Источником поливной воды для овощного поля служит река Ишим, на которой была установлена насосная станция. Теперь до того, как попасть на поле, влага проходит двойной уровень фильтрации. Непосредственно оросительная система состоит из двух сегментов: подающих рукавов-лейфлетов и капельных лент.

Первые являются долговечными и могут служить до нескольких лет. Срок эксплуатации вторых – один сезон. При этом, чтобы обеспечить капельной лентой один гектар овощных посевов, необходимо затратить до миллиона тенге. В пересчете на всю используемую площадь выходит кругленькая сумма – более 90 млн тенге. Общая длина капельных лент сравнима с расстоянием от поля в Аршалынском районе до города Караганды – такие получаются масштабы.

Тем не менее урезание расходов и экономия на закупках оборудования, поливе и других вложениях оборачиваются, как обычно, снижением урожайности культур. По словам агрария, если система настроена на оптимальный режим затрат, то менять ее, конечно не стоит. По осени километры лент и целлофана собираются, а земля под ними перепахивается. Полевой сезон, который всегда бывает напряженным, заканчивается у овощеводов к началу октября. Старт очередного – уже в феврале следующего года. В это время в теплицах хозяйства начинают выращивать рассаду. В последних числах апреля она высаживается в грунт.

…В эти дни наряду со сбором капусты ведется прополка баклажанов и других культур. Среди зеленых овощных рядов трудятся наемные рабочие. В их числе есть взрослые и молодежь из соседних с хозяйством сел, в том числе из Аршалы. Заработать сюда приезжают и ученики старших классов.

– Сейчас здесь работают примерно 50 человек, – рассказал Василий Югай. – Примерно половина из них местные. Столько же рабочих из Узбекистана, которые приезжают сразу на весь сезон. Берем их на работу согласно квоте, которая выдается областным профильным ведомством. В пик уборки овощей количество рабочих из ближних сел возрастает до 80 человек. В настоящее время за каждый отработанный в поле день люди получают по 10 тысяч тенге.

Между прочим, Василий Югай – представитель династии овощеводов в третьем поколении. Работали с землей, чтобы она отозвалась на заботу щедрыми дарами, его дед, а затем отец, а теперь и он сам.

Бизнес, что достался по наследству, безусловно, труден и несет в себе не только возможности для достижения успеха, но и постоянные риски. Тем не менее каждую весну поле зовет к себе овощевода, и их встреча обязательно состоится. Будут горячие деньки и такая же работа, результатом которой станут сотни тонн овощной продукции, отгруженной с поля в торговые сети городов.