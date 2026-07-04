Астана глазами детей

Как рассказала заведующая массовым отделом организации дополнительного образования Айгерим Бекболат, сначала был организован конкурс. На протяжении месяца, с 25 мая по 25 июня, дети готовили и присылали свои работы.

– Они фотографировали дос­топримечательности Астаны. Основная цель конкурса – поддержка и развитие творческих способностей юных фотографов, популяризация фотоискусства, воспитание любви к родному городу. Через фотографию ребята показывали свое отношение к архитектуре столицы, ее культурной жизни, историческим объектам и современным зданиям, – рассказывает организатор.

Всего на конкурс поступила 21 фотография. Возраст участников – от 10 до 16 лет. Как отмечает Айгерим Бекболат, жестких ограничений по выбору темы не было. Школьники сами выбирали сюжеты, планы, героев. Одни снимали летние парки и площади, другие выбирали городские улицы с автомобилями и пешеходами, третьи – красивые мечети и современные здания.

– Нам было неважно, сделан ли снимок хорошим фотоаппаратом или обычным мобильным телефоном. В первую очередь профессиональное жюри обращало внимание на композицию, содержание кадра и на то, насколько автор смог передать свою идею, – объясняет Айгерим Бекболат.

По итогам конкурса лучшей признана работа 12-летнего ученика столичной школы-гимназии № 22 Карима Рахмана. По словам организаторов, ему удалось в одном кадре гармонично показать и горожан, и современную архитектуру Астаны.

Церемония награждения победителей прошла накануне Дня города. Помимо дипломов, школьники получили памятные подарки. Лучшие работы разместили на площадке Дворца школьников, где ознакомиться с ними может любой желающий.

Одним из дипломантов конкурса стал ученик средней школы № 111 Султан Айтмуханбет. Для конкурсной работы он выбрал один из самых узнаваемых символов столицы – «Хан шатыр».

– Я решил сфотографироваться возле него, подняв Государственный флаг над головой так, что казалось, будто он развивается над зданием. Хочу, чтобы над Казахстаном всегда было мирное небо, – поделился школьник.

Султан рассказал, что давно увлекается фотографией и больше всего ему нравится снимать красивые здания. А теперь его работа красуется на специальной выставке.

В этом году фотоэкспозиция ко Дню города проходит впервые. Но во Дворце школьников рассчитывают, что конкурс станет традиционным и в следующий раз соберет еще больше юных фотографов.