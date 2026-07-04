Быть частью сообщества

Как отметил организатор, председатель ОО «Молодежное общество инвалидов» Мурат Абдумомынов, подобные соревнования уже стали доброй традицией. В этом турнире участвовали семь команд, всего 54 человека. Впервые выступили АО «СПК Astana», представители городского общества глухих, а также представители объединения людей, перенесших транс­плантацию органов.

– Для нас очень важно, чтобы люди с инвалидностью открывали для себя новые виды спорта и вели активный образ жизни, – рассказывает Мурат Абдумомынов. – Но главный результат турнира – не спортивные достижения. Мы хотим, чтобы участники получили удовольствие от игры, чувствовали себя комфорт­но, расслабленно и с хорошим настроением провели этот день.

Проведение турнира в преддверии Дня столицы имеет особое значение, поскольку такие мероприятия объединяют людей и дарят им праздничное настроение.

На протяжении нескольких часов участники с азартом боролись за каждый балл, поддерживали друг друга и радовались удачным броскам. По итогам первое место заняла команда «Өмір тынысы», второе – Казахстанское общество глухих, третье – Greental.

Есен Байленов представлял общественное объединение «Өмір тынысы», которое объединяет людей после трансплантации органов и пациентов, проходящих гемодиализ.

– Мы впервые участвовали в таком турнире. Нас пригласило Молодежное общество инвалидов, и впечатления остались только самые положительные. Организация была на высоком уровне. Такие мероприятия позволяют нам заявить о себе, встретиться с другими людьми, почувствовать поддержку. Очень хочется, чтобы подобных турниров проводилось как можно больше, – сказал он.

А Людмила Деговцова из общества Tiflosmart отметила, что это не просто спортивное состязание, но и хорошая площадка для общения.

– Мы очень рады, что нас пригласили на этот турнир. Эмоции просто незабываемые, – улыбается она. – Конечно, каждый старался показать хороший результат и побороться за победу, но самое главное – это участие. Такие мероприятия помогают людям с инвалидностью почувствовать себя частью большого сообщества.