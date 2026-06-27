Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау

Закон и Порядок

Иностранец не смог самостоятельно найти дорогу обратно после прогулки по городу

Фото: скриншот из видео

Сотрудники туристической полиции оказали помощь гражданину Великобритании, который заблудился в Атырау, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в полиции региона, во время проверки документов было установлено, что мужчина является гражданином Великобритании.

По данным правоохранителей, иностранный турист вышел из гостиницы на прогулку, однако не смог самостоятельно найти обратную дорогу.

«Сотрудники туристической полиции оказали необходимую помощь, сориентировали иностранного гражданина на местности и провели с ним разъяснительную беседу», - сообщили в полиции региона.

Мужчина впервые приехал в Атырау. Он поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь, а также отметил гостеприимство и доброжелательность жителей региона.

 

#полиция #Атырау #турист

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