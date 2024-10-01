Почти 90 млн тенге вернули в казну государства в Костанайской области

Прокуратурой Костанайского района в ходе анализа установлены нарушения законности в сфере государственных закупок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отделом строительства акимата района и подрядной организацией заключен договор на строительство водопровода в селе Московское на общую сумму 859,6 млн тенге.

В силу пункта 9 статьи 43 закона «О государственных закупках» поставщиком внесено обеспечение исполнения договора на общую сумму 89,4 млн тенге.

По договору срок сдачи объекта запланирован на 20 июля 2023 года, однако работы подрядной организацией практически не производились, в результате договор был расторгнут в одностороннем порядке.

В случае расторжения договора о государственных закупках, в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств, обеспечение исполнения договора не возвращается поставщику, а зачисляется в доход бюджета.

Несмотря на требования закона, заказчик в лице отдела строительства, не принял мер по возмещению суммы в доход государства.

После вмешательства прокуратуры района в судебном порядке взыскано 89,4 млн тенге и возмещено в доход государства.