Это на 413 тыс. га больше, чем в прошлом году
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства доложил о ходе проведения весенне-полевых работ, сообщает Kazpravda.kz
Глава ведомства отметил, что по данным акиматов областей, в текущем году общая посевная площадь составит 23,7 млн га, что на 413 тыс. га больше, чем в прошлом году.
По поручению Главы государства, ведется системная работа по диверсификации сельскохозяйственных культур: в результате за 2 года удалось сократить площади под пшеницей на 750 тыс. га, а площадь посевов кормовых и масличных культур достигнет в текущем году по 3,3 млн га, при этом, площадь подсолнечника впервые составит 1,4 млн га.
«Зерновые и зернобобовые планируется разместить на 16,6 млн га. Площадь хлопчатника составит 135 тыс. га, из них площади, выращиваемые традиционным методом, сократятся на 21,4 тыс. га и составят 85 тыс. га. При этом, площади с применением капельного орошения увеличатся до 50 тыс. га за счет совместного проекта СПК «Туркестан» с китайской компанией Синьцзян Лихуа», — отметил Айдарбек Сапаров.