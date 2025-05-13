Почти до 24 млн га доведут площадь посевных в этом году в РК

Сельское хозяйство
12
Дана Аменова
корреспондент

Это на 413 тыс. га больше, чем в прошлом году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства доложил о ходе проведения весенне-полевых работ, сообщает Kazpravda.kz

Глава ведомства отметил, что по данным акиматов областей, в текущем году общая посевная площадь составит 23,7 млн га, что на 413 тыс. га больше, чем в прошлом году.

По поручению Главы государства, ведется системная работа по диверсификации сельскохозяйственных культур: в результате за 2 года удалось сократить площади под пшеницей на 750 тыс. га, а площадь посевов кормовых и масличных культур достигнет в текущем году по 3,3 млн га, при этом, площадь подсолнечника впервые составит 1,4 млн га.

«Зерновые и зернобобовые планируется разместить на 16,6 млн га. Площадь хлопчатника составит 135 тыс. га, из них площади, выращиваемые традиционным методом, сократятся на 21,4 тыс. га и составят 85 тыс. га. При этом, площади с применением капельного орошения увеличатся до 50 тыс. га за счет совместного проекта СПК «Туркестан» с китайской компанией Синьцзян Лихуа»,  — отметил Айдарбек Сапаров.

 

 

#МСХ #площадь #посевные

Популярное

Все
Будущее – за цифровыми активами
Управление популяцией сайги следует начать с обводнения естественных ареалов ее обитания
Турнир Большого шлема в Астане
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Участники марафона-байги «Ұлы дала жорығы» преодолели половину пути
Он был настоящим...
На страже здоровья – искусственный интеллект
Национальные виды спорта: традиции и современность
На Уральской ТЭЦ запущена новая турбина
Угнал велосипед и  поплатился
Творческая академия зажигает звездочек
Быть или не быть в элите?
Вечно живые
Попуски завершены – пойма затоплена
Туриндустрия: нужен научный подход
Указ Президента Республики Казахстан О награждении
Стартовала Неделя репродуктивного здоровья
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции
Чтобы земля работала
Погодные условия пока благоприятны
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Профессионал, с которым повезло работать
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
Человек-легенда
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
Ветераны Мангистау примут участие в военном параде в Астане
Страховая медицина: вопросы без ответов
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Как изменится программа «Ауыл аманаты» в 2025 году
Свыше 6 тыс. аграриев получили льготное финансирование на в…
Производство растительного масла в Казахстане увеличилось п…
В селах Казахстана реализуют тысячу новых проектов на 176,4…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]