Это на 413 тыс. га больше, чем в прошлом году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства доложил о ходе проведения весенне-полевых работ, сообщает Kazpravda.kz

Глава ведомства отметил, что по данным акиматов областей, в текущем году общая посевная площадь составит 23,7 млн га, что на 413 тыс. га больше, чем в прошлом году.

По поручению Главы государства, ведется системная работа по диверсификации сельскохозяйственных культур: в результате за 2 года удалось сократить площади под пшеницей на 750 тыс. га, а площадь посевов кормовых и масличных культур достигнет в текущем году по 3,3 млн га, при этом, площадь подсолнечника впервые составит 1,4 млн га.