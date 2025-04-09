В этом году в Туркестанской области значительно снизилось количество правонарушений, связанных с семейным насилием. Если в прошлом году их было более 1 000, то в этом году показатель снизился на 56,3%, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Служба социально-психологической поддержки, созданная в 2017 году, все эти годы работала с жертвами домашнего насилия и их семьями, достигнув значительных результатов. Доверие к этой службе возросло, а уровень выявления случаев насилия увеличился. В прошлом году более 2,5 тысячам женщин была оказана комплексная психологическая поддержка, реабилитированы более 400 семейных тиранов», - сообщили в областном акимате.

В соответствии с поручением Главы государства во всех районах и городах Туркестанской области открыты и действуют центры поддержки семьи. С начала года за помощью в центры обратились более 700 человек по всему региону. Им предоставляются психологические, юридические и правовые консультации, а также помощь в трудоустройстве и повышении квалификации.

Подобные центры играют важную роль в оказании помощи матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляя им руководство и поддержку. Временное убежище также предоставляется гражданам, обратившимся в центр и имеющим признаки домашнего насилия.

Эксперт Фонда народонаселения ООН Сагадат Сабитова положительно оценила работу по борьбе с домашним насилием в регионе, заявив, что опыт Туркестана стал примером для соседних стран, таких как Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.

Поделившись результатами специального мониторинга, она подчеркнула, что за счет усиления работы повысится эффективность межведомственной системы противодействия бытовому и гендерному насилию, будут укреплены механизмы защиты в Туркестанской области.