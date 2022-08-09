Происшествия , В мире
Почти неделю не могут потушить лесной пожар в Берлине

Под Берлином продолжают бороться с лесным пожаром, он вспыхнул после взрыва на складе боеприпасов. ЧП произошло еще в минувший четверг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Работы по локализации огня не прекращались все эти дни, но были осложнены разрывами снарядов и петард, отмечает телеканал.

На данный момент всё еще остаются очаги возгорания, сохраняется угроза новых взрывов.

На месте работают военные, пожарные и специальные роботы. В тушении огня задействованы вертолёты и полицейские водомёты.

По последним данным, никто из людей не пострадал, но уничтожены деревья, многим из которых было больше ста лет.

"Я живу недалеко, каждый день катаюсь здесь на велосипеде. Пожарные делают все возможное, поэтому я чувствую себя в безопасности. Но очень жалко животных и растения. А так в Германии почти каждое лето происходят пожары. Но чтобы огонь подошёл так близко к Берлину, я не помню. Я очень надеюсь, что его как можно скорее потушат", - поделился очевидец Бургхардт.

Напомним, на складе в районе Грюневальд находилось до 50 тонн боеприпасов и конфискованная пиротехника. Позже стало известно, что там хранились еще и две авиабомбы времён Второй мировой войны.

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